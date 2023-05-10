CHP yönetiminden sahte afişlere suç duyurusu

Kayseri'de, CHP adına bastırılmış sahte afişler, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 10 mahallede dağıtıldı. Park halindeki araçların camlarına konulan sahte afişlerde CHP'nin iktidara gelmesi halinde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi tutukluların serbest bırakılacağı anlatılıyor.

Şikayet üzerine, sahte afişleri koyan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. CHP yönetimi, şüpheliler hakkında da suç duyurusunda bulundu.