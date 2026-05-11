Çiçek Şenliğine Muhteşem Final

Talas Millet Bahçesinde 6 gün süren ve çok büyük ilgi gören şenliğin son gününde Anneler Gününe özel etkinliklere öne çıktı. 7’den 70 her yaştan insanın şenlik alanında piknik yapıp standları gezdiği etkinlikte akşam da Hatay Medeniyetler Korosu sahne aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşinin yanı sıra Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile çok sayıda davetli ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun izlediği konserde yurdun dört bir yanından ezgiler seslendirildi.

KORO ŞEFİNDEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Konser öncesi duygularını dile getiren koro şefi Yılmaz Özfırat, kendilerine her zaman destek olan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederek, “Depremde 7 arkadaşımızı kaybettik, çok büyük hüzün içindeydik. Deprem sonrası il konserimizi bundan bir müddet önce yine Talas’ta verdik. Bize her zaman destek olan Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve Hatay’a özel önem gösterip katkı sağlayan İbrahim Fazlıoğlu’na çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“KAYSERİ BURAYA AKIN ETTİ”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yaptığı konuşmada çiçek şenliğine gösterilen yoğun ilgiye değinerek, “Hıdırellez ile başladık, Anneler Günü ile bitiriyoruz. 6 gün boyunca Kayseri adeta buraya akın etti. Çiçekler alındı, konserler izlendi, piknik yapıldı, eğlenceli vakit geçirildi. Çiçek gibi bir şenlik oldu. Bizi bu 6 gün boyunca hiç yalnız bırakmayan hemşehrilerimize ve etkinlikte emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yalçın, konuşmasının sonunda vatandaşları, ‘Balkonunuz Bahçeniz Olsun’ sloganıyla başlattıkları balkon düzenleme yarışmasına da davet etti.

MEMDUH BAŞKAN’DAN YALÇIN BAŞKAN’A ÖVGÜLER

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşmasında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a övgüler dizerek, “Medeniyetler şehri Hatay’dan kadim medeniyetler şehri Kayserimize uzanan bu güzel gönül köprüsü gerçekten çok kıymetli. Kayserimiz, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanıyla kültürün ve medeniyetin merkezi olma yolunda önemli bir görev üstlenmiştir. Bu güzel şehrimizin en özel ilçelerinden biri olan Talas ise adeta açık hava müzesi niteliği taşıyan tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve samimi insanlarıyla kültür başkentimizin en önemli merkezlerinden biridir. Bu anlamlı organizasyona öncülük eden, şehrimize bu güzel millet bahçesini kazandıran; tecrübesi, samimiyeti ve gönül insanlığıyla her zaman örnek olan Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Alanı dolduran coşkulu kalabalık eşliğinde yaklaşık 2 saat sahnede kalan Hatay Medeniyetler Korosu, yurdun dört bir yanından ezgiler seslendirdi.

Talas Çiçek Şenliği’nden geriye yüzbinlerce çiçek, keyifli saatler ve Kayseri’de yaşanan bir ilkin hatırası kaldı.