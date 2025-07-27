Çiçekçi Fidan, 'Arabalarımızı süslemeye başladık'

Yaz mevsiminin gelmesiyle düğün sezonu da başlamış oldu. Yeni evlenecek çiftler arabalarını süslemek için çiçekçilerin yolunu tutuyor. Doğal ve yapay çiçek çeşitlerinin bulunduğu, fiyatların ise bin 500 TL’den başladığını söyleyen Adnan Efe Fidan Düğün arabası süsleme maliyeti ve kullanılan çiçekler hakkında bilgiler verdi. Fidan, “Bu ara düğün sezonlarımız açıldı. Arabalarımızı süslemeye başladık. Talepler güzel. Her düğün arabası süsleniyor. Fiyatlarımız bin 500 TL’den başlıyor ve ilerleyen fiyatlara doğru gidiyor. Günlük 5-10 arabayı süslüyoruz. Araba süslemede kullandığımız canlı ve yapay çiçeklerimiz var. Arabanın rengine göre kullandığımız çiçeğin rengini ayarlıyoruz. Arabamız metal rengi olduğu zaman beyaz kullanıyoruz. Arabamız beyaz olduğu zaman üzerine tül atmıyor, renkli çiçekler kullanıyoruz. Yaz sezonunda olduğumuz için çiçekler soluyor. Bu yüzden yapay çiçek kullanıyoruz. Yapay çiçeklerimizde; ay çiçeği, beyaz, kırmızı, lacivert ve sarı renkleri kullanıyoruz. Canlı çiçeklerde ise; gül ve papatya kullanıyoruz. Papatya ile arabanın arkasına çiftin baş harflerini yazıyoruz. Düğünden 1-2 saan önce veya sabahtan müşterilerimiz geliyor” diye konuştu.