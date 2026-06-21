Babalar Günü, Türkiye'de ve birçok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan özel bir gündür. Bu yıl da Babalar Günü 21 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir. Birçok özel günde yoğunluk yaşanan çiçekçilerde, Babalar Gününe 1 gün kala yoğunluk yaşanmadığını ifade eden Çiçekçi Abdullah Maraşlı, 20 yıllık çiçekçilik hayatında sadece 1 kişinin Babalar Günü’nde babasına çiçek almak için geldiğini aktardı. Çiçekçi Maraşlı, “Babalar Günü için herhangi bir yoğunluk yok. Ben yaklaşık 18-20 senedir burada esnafım. Bu yıl süreci içerisinde sadece 3 gün önce bir müşterim Babalar Günü için bir çiçek aldı. Onun haricinde daha Babalar Gününü kutlayan herhangi bir müşteri göremedim. Maalesef bir Sevgililer Günü ya da bir Anneler Günü, annelere verilen kıymet kadar babalara da böyle bir kıymet verilmiyor diyeceğim ama demek de istemiyorum” şeklinde konuştu.

‘BABALAR GÜNÜ İÇİN EN UYGUN ÇİÇEK: BEYAZ PAPATYA’

Babalar Günü için en uygun çiçeğin beyaz papatya olduğunu belirten Çiçekçi Abdullah Maraşlı, beyaz papatyanın dik duruşu ve kolay kolay yıkılmamayı simgelediğini ifade etti. Çiçekçi Maraşlı, “Babalar Günü için en uygun çiçek beyaz papatya. Saflığı, temizliği ifade eden ve diğer çiçekler gibi yani o da bir baba gibi tek başına yaşayabilen bir bitki olduğu için. Dik duruşu, uzun süreli yaşaması, rüzgar dahi papatyanın üzerine vurduğunda kolay kolay yıkamaz ama diğer çiçekler çok basit bir şekilde rüzgarın esintisiyle dökülürken, papatya dimdik her türlü fırtınaya karşı duruyor. Babalar da aynı şekilde. Her türlü üzüntüyü içine gömebilir, her türlü yaşamış olduğu sıkıntıyı içinde kapatabilir, dışına vurmaz. O yüzden ben papatyayı bir babaya, bir erkeğe benzetiyorum” açıklamalarında bulundu.