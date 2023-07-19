Çiçekçi zannedilen kasap, 300 çeşit kaktüse ev sahipliği yapıyor

Kayseri’de yaklaşık 43 yıldır kasaplık yapan Ali Tuncer, 300’e yakın kaktüs çeşidine dükkanda baktıklarını ve görenlerin kendilerini çiçekçi zannettiklerini söyledi. Kasap Tuncer, akrabasının iş seyahati sırasında getirdiği birkaç kaktüs sayesinde bu hobiyi edindiklerini belirterek, “Amcam bir iş seyahatine gitmişti, gittiği yerden 3-5 çeşit kaktüs aldı. Getirdiğinde de vitrin olarak dizdik fakat gelen gidenin ilgisini çekince tavşan kulağı, maymun kuyruğu, teksas kaktüsü gibi daha farklı çeşit kaktüsler de aldık ve şu anda yaklaşık 300 çeşit kaktüsümüz var, yerimize göre daha da çoğaltmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KASAP DEĞİL DE ÇİÇEKÇİ ZANNEDİYORLAR’

Vatandaşların dükkanın vitrininde bulunan kaktüsleri görmesiyle kendilerini çiçekçi zannettiklerini ifade eden Tuncer, “Kaktüsleri artırdıkça insanların bakış açısı da değişti, kaktüsleri ve kaktüslerimizin tohumlarını isteyenler çok oluyor ancak reddedince de vatandaşımız bize küsüyor. Şimdi de çiçekçi zannedip geliyorlar buraya, sürekli çiçekçi olmadığımızı söylemek yerine kasap olduğumuzun belli olması için girişe yazı yazdırdık. Bunu da sadece hobi için yapıyoruz çünkü ana mesleğimiz kasaplıktır” diye konuştu.

“AŞIRI BAKIM GEREKTİRMİYOR”

Kaktüslerin bakımının zor olmadığını dile getiren Tuncer, son olarak şunları söyledi: “Çiçekçi arkadaşlarımız ayda bir kez sulamasını ve ilaçlamasını yapıyor ve biz de onlardan aldığımız bilgilere göre bakımını yapmaya çalışıyoruz ki zaten güneşlendirme ve havalandırma dışında aşırı bir bakım gerekmiyor.”