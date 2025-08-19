  • Haberler
  • Çiçekçide meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Çiçekçide meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkezi mahallelerinden olan Kılıçaslan'da çiçekçi dükkanında bir kişi silahlı saldırıda yaralandı.

Olay Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki bulunan bir çiçekçide meydana geldi iddiaya göre dükkana giren bir kişi çiçekçilik yapan R.K.’yi silahla yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.K. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

