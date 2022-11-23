Çiçekçiler, öğretmenler gününde de tercih edildi

24 Kasım Öğretmenler Gününde hediye almak isteyen öğrenciler ve veliler çiçekçilerin yolunu tuttu. Geçen sene ile bu sene arasındaki fiyat farkını değerlendiren Çiçekçi Ekrem Sarı şu anda ilginin yoğun olduğunu belirtti.

‘ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE ÇİÇEKLİ SAKSI BİTKİSİ TERCİH EDİLİYOR’

22 senedir çiçekçilik yapan Ekrem Sarı “İlgi şu anda iyi yaptığımız hazırlığa göre siparişlerimiz ve satışlarımız iyi gidiyor. Kesme çiçek, buket çiçek ve saksı çiçeklerde hazırlığımızı yaptık. Öğretmenler gününde çiçekli saksı bitkisi tercih ediliyor genellikle. Aldığımız talepler güzel bizi memnun ediyor. En çok saksı bitkisi tercih edilse de kesme ve buket çiçekler de alınıyor. Geçen seneye göre fiyatlar arttı. Geçen sene 50 lira olan kesme çiçek şu anda 120 liraya kadar çıktı. Yaklaşık yüzde 70 zam geldi. Kesme çiçeklerde geçen sene 15-20 lirayken bu sene yaklaşık 35 lira oldu. Buket fiyatları ise 100 liradan başlıyor, 200-300 lira arasında fiyatlarımız değişiyor” ifadelerini kullandı.