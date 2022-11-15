Çiçekdağı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaşılıyor

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçe belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi insanlara tek tek ulaşıyor.

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  • 15.11.2022 14:58
  • Güncelleme: 15.11.2022 14:58
Çiçekdağı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaşılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçe belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi insanlara tek tek ulaşıyor.

İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, hayır evine yapılan yardımların ihtiyaç sahiplerine eksiksiz şekilde ulaştırıldığını söyledi. Hakanoğlu; "Belediyemiz, hayır evi aracılığıyla her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere gereken gıda ve giyecek yardımını aralıksız ve eksiksiz yapmaktadır" dedi. Hayır evinin belediye bünyesinde yaz - kış dönemi fark etmeksizin faal olduğunu belirten Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu; "Açıldığı günden bu yana amacına yönelik yaptığı hizmetlerle adından söz ettiren belediye hayır evimizde, hayırsever ellerin yardımlarıyla kış öncesi çocuklarımız üşümesin diye 8-13 yaş arası ihtiyaç sahibi yavrularımıza tahsis edilen kıyafetleri dağıtmaya başladık. Mutluluk almakta değil vermektedir. Belediye olarak bizler yapılan hayırlara aracılık vazifesini ifa etmekteyiz. Paylaşıyor olmayı da yaklaşan kış mevsimi öncesi önemli görmekteyiz" diye konuştu.

Hayır sevenlerin destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan belediye hayır evi hafta içi 08:00-17:00 arasında hizmet veriyor.

İHA

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