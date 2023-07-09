Çiçekdağı ilçesinde yaz futbol okulu başladı

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde yaz futbol okulu belediyenin düzenlediği etkinlikle başladı.

Yaz okulunda öğrencilere uzman eğitmenler denetiminde ücretsiz olarak futbolun teknikleri öğretilecek. Yoğun ilgi gören yaz okulunun açılışına katılan Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu; minik futbolcuların heyecanına ortak oldu. Yaz okulunun açılış programında konuşan Başkanı Hakanoğlu; "Futbol yaz okulumuzda, minik sporcularımızla buluştuk. Çocuklarımız hem birlikte spor yapmayı öğrenecek hem de yaz tatillerini sağlıklı ve eğlenceli geçirecek. Yeni yeteneklerin keşfedilmesini de sağlayan futbol yaz okulumuzda bölgemize de yeni sporcular kazandıracağız. Antrenörlerimize ve çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Çocuklarının heyecanına ortak olan ebeveynler de belediyenin sunduğu hizmetten memnuniyet duyduklarını belirtti.