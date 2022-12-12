Çiçekdağı Spor'a destek artıyor

Kırşehir'in Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçe takımına verilen desteklerden ötürü iş insanlarına teşekkür plaketi verdi.

PAYLAŞ
  • 12.12.2022 14:03
  • Güncelleme: 12.12.2022 14:03
Çiçekdağı Spor'a destek artıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçe takımına verilen desteklerden ötürü iş insanlarına teşekkür plaketi verdi.

Çiçekdağı Belediye Spor’a sağlanan desteklerden dolayı teşekkür eden Hakanoğlu, spor faaliyetlerine de büyük önem verdiklerini söyledi. Çiçekdağı Belediye Spor’a ve Çiçekdağı Halk Ekmek fırınına destek sunan iş insanlarının varlığının ilçenin gelişimi noktasında büyük öneme sahip olduğunu aktaran Başkanı Hakanoğlu, "Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan korunması için sportif faaliyetleri önemsiyoruz. Gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması için ilçe belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri de eksiksiz yerine getireceğiz" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas Belediyesi'nden engellilere akülü araç desteği

Talas Belediyesi'nden engellilere akülü araç desteği

İşsizlik yüzde 10,2 oldu

İşsizlik yüzde 10,2 oldu

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Göç İdaresi'nden, kaçak göçmenlerin Kayseri'ye bırakıldı iddiasıyla ilgili açıklama

Göç İdaresi’nden, kaçak göçmenlerin Kayseri’ye bırakıldı iddiasıyla ilgili açıklama

Yüksek kâr vaadiyle vatandaşları dolandırdılar

Yüksek kâr vaadiyle vatandaşları dolandırdılar

Bölgesel Amatör Lig: Niğde Belediyespor: 0 - Hacılar Erciyesspor: 1

Bölgesel Amatör Lig: Niğde Belediyespor: 0 - Hacılar Erciyesspor: 1

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

3
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

4
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

5
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

6
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerine yeni stadyum

Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerine yeni stadyum

Kocasinan'da bir günde 22 çift, mutlu ve huzurlu yuvaların temelini attı

Kocasinan'da bir günde 22 çift, mutlu ve huzurlu yuvaların temelini attı

DAHA FAZLA
Antika Pazarı yine farklı yine canlı

Antika Pazarı yine farklı yine canlı

Başkan Büyükkılıç'tan 'Yerli ve Milli Üretim' Hamlesi

Başkan Büyükkılıç'tan 'Yerli ve Milli Üretim' Hamlesi

Kayserili Şair İbrahim Şahin Dadaloğlu Şiir Yarışması'nda 3. oldu

Kayserili Şair İbrahim Şahin Dadaloğlu Şiir Yarışması'nda 3. oldu

Kayserispor'da Onur Bulut ve Emrah Başsan'ın sözleşmeleri uzatılıyor

Kayserispor'da Onur Bulut ve Emrah Başsan'ın sözleşmeleri uzatılıyor

Akkışla'da Süt Üretme Tesisi yapılacak

Akkışla’da Süt Üretme Tesisi yapılacak