Çift Terapisi: 'İlişkinizde Yeniden Bağ Kurmak Mümkün'

Çift Terapisi Nedir?

Çift terapisi; iki bireyin ilişkilerinde yaşadıkları sorunları, duygusal kopukluğu veya iletişim güçlüklerini profesyonel bir psikolog rehberliğinde ele aldıkları yapılandırılmış bir psikoterapi sürecidir. Bu süreçte amaç, çiftlere birbirlerini daha iyi anlama, sağlıklı iletişim kurma ve ilişkilerini yeniden güçlendirme becerileri kazandırmaktır.

Çift terapisi yalnızca "son çare" değildir. Birlikte daha sağlıklı bir ilişki kurmak isteyen her çift bu destekten yararlanabilir.

Çift Terapisinde Hangi Konular Ele Alınır?

Kayseri'de çift terapisi süreçlerinde en sık karşılaşılan başvuru nedenleri şunlardır:

Tekrarlayan tartışmalar ve çözülemeyen anlaşmazlıklar

Duygusal ya da fiziksel uzaklaşma hissi

Güven sorunları ve ihanet sonrası iyileşme süreci

Evlilik krizi veya boşanma düşüncesi

Ebeveynlik rolleri konusundaki çatışmalar

Cinsel uyum sorunları

Evlilik öncesi ilişki değerlendirmesi

Bu sorunların hiçbiri tek başına bir "başarısızlık" göstergesi değildir. Yardım almak, ilişkinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır.

Çift Terapisi Nasıl İlerler?

Her çiftin dinamiği farklıdır; bu nedenle terapi süreci de kişiye özel biçimde şekillenir. Genel olarak süreç şu aşamalardan oluşur:

1. Değerlendirme Seansı İlk görüşmede psikolog, çiftin ilişki geçmişini, mevcut sorunlarını ve terapiden beklentilerini dinler. Bu seans, terapi sürecinin yönünü belirlemek açısından kritik öneme sahiptir.

2. Ortak Hedeflerin Belirlenmesi Çiftin ne üzerinde çalışmak istediği netleştirilir. İletişim becerileri, güven yenileme ya da karar verme süreçleri gibi hedefler bu aşamada tanımlanır.

3. Aktif Terapi Süreci Her seansta belirli teknikler ve egzersizler aracılığıyla çiftin birbirine bakış açısı genişletilir. Duygular, ihtiyaçlar ve beklentiler güvenli bir ortamda ifade edilir.

4. İlerlemenin Değerlendirilmesi Süreç boyunca psikolog, çiftle birlikte yaşanan değişimleri gözden geçirir ve gerektiğinde yöntem güncellenir.

Çift Terapisinden Kimler Yararlanabilir?

Evli ya da birlikte yaşayan çiftlerin yanı sıra nişanlı ve uzun süreli ilişkisi olan bireyler de çift terapisine başvurabilir. Kayseri psikolog desteği almak için ilişkinizin "tamamen bitmesi" gerekmez; aksine, ilişkinin daha erken dönemlerinde başlanan terapi çoğu zaman daha hızlı ve kalıcı sonuçlar verir.

Şu durumlarda çift terapisi özellikle önerilir:

Aynı tartışmaları defalarca yaşıyorsanız ve bir türlü çözüme ulaşamıyorsanız

Partnerinizle konuşmak yerine sessiz kalmayı tercih eder hale geldiyseniz

Birlikte geçirdiğiniz zamandan keyif almakta zorlanıyorsanız

Gelecekle ilgili ciddi kararlar (çocuk, taşınma, boşanma) konusunda uzlaşamıyorsanız

Kayseri'de Çift Terapisi: Gökçen Asiye Korkmaz ile Profesyonel Destek

Kayseri psikolog Gökçen Asiye Korkmaz, bireysel terapinin yanı sıra çiftlere yönelik profesyonel psikolojik destek sunmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi temelli yaklaşımla yürütülen Kayseri çift terapisi seanslarında çiftler; iletişim örüntülerini fark etme, duygusal ihtiyaçlarını sağlıklı biçimde ifade etme ve ortak çözümler geliştirme konularında rehberlik almaktadır.

Her seans gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütülmekte olup terapi ortamı, her iki tarafın kendini güvende ve duyulmuş hissedeceği biçimde düzenlenmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Çift terapisi ne kadar sürer? Ortalama terapi süreci 8 ila 16 seans arasında değişmekle birlikte bu durum çiftin hedeflerine ve ilerleme hızına göre farklılaşır.

Partnerim istemiyor, ben yalnız gidebilir miyim? Evet. Bireysel seanslar aracılığıyla ilişki dinamiklerinizi anlamlandırmak ve kendi tutumunuzu gözden geçirmek mümkündür. Bireysel terapi, zaman zaman çiftin birlikte sürece dahil olmasına da zemin hazırlar.

Terapide söylenenler gizli kalır mı? Evet. Tüm terapi seansları gizlilik ilkesine tabidir; paylaşılanlar yalnızca iki taraf ve terapist arasında kalır.

Online çift terapisi mümkün mü? Kayseri dışında ikamet eden ya da yoğun iş temposuna sahip çiftler için online seans imkânı da sunulmaktadır.

İlişkinize Yatırım Yapın

Sağlıklı bir ilişki, kendiliğinden sürdürülen değil; bilinçli olarak emek verilen bir alan. Kayseri çift terapisi randevusu almak ve profesyonel destek hakkında bilgi edinmek için Gökçen Asiye Korkmaz ile iletişime geçebilirsiniz.

Gökçen Asiye Korkmaz Kimdir?

Kayseri doğumlu Gökçen Asiye KORKMAZ, lisans eğitimini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji bölümünü yüksek onur ile tamamlamıştır. Eğitim süresince çeşitli gönüllü staj programlarında yer alarak mesleki deneyimlerini pekiştirmiştir. Lisans döneminde TUBİTAK 2209-A desteğiyle “Romantik Partnerlerde Sosyal Medya Kıskançlığı” başlıklı bir proje yürüterek önemli bir akademik başarıya imza atmıştır.

Şu anda TMS Sağlık Kayseri’de evlilik, yetişkin, çocuk ve ergen danışmanlığı alanlarında çalışmalarına devam eden Gökçen Asiye KORKMAZ, bireylerin gelişimine katkı sağlama hedefiyle kendini sürekli olarak yenilemekte ve mesleki donanımını artırmaya özen göstermektedir. Mesleğine duyduğu tutku ve bireylere daha iyi hizmet sunma misyonuyla, danışanlarının yaşamlarına anlamlı dokunuşlar yapmaya devam etmektedir.

Mesleki anlayışı gereği, yaşam boyu öğrenmenin önemine inanan Gökçen Asiye KORKMAZ, bireylerin zorluklarını aşmalarına destek olmayı ve onların güçlü yanlarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

Aldığı Eğitimler

Aile ve Evlilik Danışmanlığı Eğitimi (Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU)

Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar Eğitimi (Prof. Dr. Özden Yalçınkaya ALKAR)

Kriz, Travma ve Yas Danışmanlığı Eğitimi (Dr. Nevin DÖLEK)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Eğitimi (Dr. Öğr. Üyesi Esra KISACIK)

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Uygulamalar Eğitimi

Oyun Odaklı Yaklaşımlar Eğitimi

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Uygulayıcı Eğitimi

Breuer Cümle Tamamlama, Mini-Mental Test Uygulayıcı Eğitimi

Uzmanlık Alanları

Çift ve Evlilik Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

Kriz, Travma ve Yas Süreçleriyle Baş Etme

Yetişkin Danışmanlığı

Ergen Danışmanlığı

Çocuk Danışmanlığı

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Alanında Destek

Geçmiş Deneyimler

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TMS Sağlık (Halen)

Psikolog Gökçen Asiye KORKMAZ’a 0 (552) 607 08 67 ya da 0 (533) 571 53 89 numaralı GSM hattından ulaşabilirsiniz.