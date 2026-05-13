Çiftçiler Günü: Büyükşehir'den 7 Yılda çiftçilere 1.2 milyar liralık destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimde son yedi yılda tarım ve hayvancılık sektörüne verdiği 1,2 milyar TL’yi aşkın destekle, Türkiye’de bu alanda üreticiye en güçlü desteği veren belediyelerin başını çekti. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’yi sanayi ve ticaret şehri olarak bilinirliğinin ötesine taşıyarak şehri tarım ve hayvancılık alanında da söz sahibi bir üretim merkezi haline getiren yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin, tarım ve hayvancılık alanında ülkenin üretim üslerinden biri olma yolunda güçlü şekilde ilerlediğine dikkat çekti.

Başkan Büyükkılıç, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada tüm çiftçilerin bu anlamlı gününü kutlayarak, “Öncelikle elleri emek kokan çiftçi ve üreticilerimize hizmetkâr olmayı en büyük onur bildiğimizi ifade etmek istiyorum. 7 yılda tarım ve hayvancılığa sağladığımız 1,2 milyar liranın üzerinde destekle Kayserili üreticilerimizin en güçlü destecisi olurken Türkiye’ye örnek bir belediye olduk. Tohumdan hasada, araç gereç ve ekipmandan eğitime, pazarlamaya, tesise kadar her alanda üreticimizin yanındayız. Tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri’nin 621 bin 858 hektar tarım arazisiyle Türkiye’nin tarım alanındaki önemli şehirlerinden olduğunun altını çizerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yaptığı iş birlikleri ve hayata geçirdiği projelerle, şehri tarım ve hayvancılık alanında üretim merkezi haline getirmeye gayret ettiklerini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak büyük önem verdikleri tarımsal üretim alanında son 7 yılda çiftçilere binlerce ton tohum dağıtımı yaptıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, tarımsal kalkınmaya yönelik bu önemli desteklere 2026 yılında da devam ettiklerini ve son olarak 19 milyon TL’yi aşan 360 ton tohumu yüzde 50 hibe desteğiyle dağıttıklarını söyledi.

7 Yılda Yaklaşık 1,2 Milyarlık Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2019-2026 yılları arasında elleri emek kokan çiftçilere yönelik önemli projelere imza attı. Büyükşehir, 7 yılda üreticilere sulama tesisi yapımı, drenaj işleri ve boru alım ve uygulamaları, kurutma alanları, beton sıvat desteği, sac sıvat desteği verdi. Ayrıca KASKİ ile ortak projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, tarımsal(hayvancılık) desteklemeleri, tohum desteklemeleri, tarımsal makine desteği, GES ile HİS tesisi yapımı/hayvan içme suyu tesisi yapımının yanı sıra diğer tarımsal desteklemeler olmak üzere tarım ve hayvancılığa 7 yılda toplamda 1,2 milyar lirayı aşan destek sağladı.