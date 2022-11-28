Çiftçilerden güneş panellerine 'ruhsat' iddiası

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Yeşilhisar Ovasında tarımla uğraşan bir grup çiftçi, tarımsal sulamada pompaların çalıştırılması amacıyla küçük çapta elektrik üreten GES kurdu. Daha sonra Tarım Bakanlığından onay aldıklarını söyleyen çiftçilerin iddiasına göre, elektrik enerjisi üreten güneş panellerinin KCETAS tarafından ruhsata bağlanması gerektiği söylendi. Kurdukları Güneş Paneli sisteminde ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’ne göre ruhsat istenmediğini söyleyen Çiftçi Muhammed Darıcı, “Devletin 0 faizli 84 ay vadeli ziraat kredisi vardı. Yaklaşık 20-30 çiftçi arkadaşımız o krediyi alarak, tarımsal sulamada pompaların gücünü artırmak amacıyla Güneş Paneli kurduk. Panel kurdurunca da Tarım Bakanlığı’ndan denetmen geliyordu ve ‘böyle sistem var mı’ diye onay veriyordu. Yönetmelik 13 Ekim’de değişti ve bu sistemler için 200 dönüm arazi şartı konuldu. Biz bu sistemleri yazdan beri kullanıyoruz. Bu ayın 15’inde KCETAS, ‘Panellerinize ruhsat alın yoksa biz elektriği keseceğiz’ diye bir kağıt gönderdi. Biz bu panelleri kurarken devlet 0 faizli kredi verdi ve Tarım Bakanlığı da onayladı. Zaten bizim kurdurduğumuz sistemler yönetmeliğe göre ruhsat istemiyor” şeklinde konuştu.

‘ELEKTRİĞİ KENDİMİZE KULLANIYORUZ, SATMIYORUZ VE ŞEBEKE İLE BAĞLANTIMIZ YOK’

Güneş panelinden ürettikleri elektriği sadece kendileri için kullandıklarını bu elektriği satmadıklarını dile getiren Darıcı, “Biz elektriği kendimize kullanıyoruz, satmıyoruz ve şebeke ile bağlantımız yok. ‘Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nin 2’nci Madde D fıkrasına göre de ruhsattan muafız. Hangi kanuna göre bize elektriğinizi keseriz diyorlar. Yönetmelikler ortada. O zaman noter tasdikli ihtarname göndersinler, ‘güneş paneli yüzünden elektriğinizi keseriz’ diye. Yeşilhisar’da bu yaz devlet destekli 100 – 150 milyon lira arası yatırım yapıldı. Devletin başka bir kurumu da ‘elektriğinizi keseriz’ diyor. Gece sulama yapmak için de mecbur gece TEDAŞ’tan elektrik almak zorundayız. Şu da bir gerçek ülkemizde enerji açığı var, yıllık 70 – 80 milyar dolar dışarı para ödüyoruz. Bize destek olunması gerekirken neden engellenmeye çalışılıyor?” ifadelerini kulandı.

‘SADECE KAYSERİ’DE BÖYLE BİR DURUM VAR’

TEDAŞ’a gittiklerinde kimse ile görüşemediklerini iddia eden Darıcı, “Bizimle danışma muhatap oluyor, o da bilmiyor. Bizi yukarı almıyorlar. TEDAŞ bize usulsüz ihbarname gönderdi. Gerekirse tüm çiftçiler aboneliklerimiz iptal edeceğiz. Tarım Bakanlığı denetmen yollayıp bu sistemi kurduğumuzu onayladı. ‘Kullanabilirsiniz’ diye krediyi de öyle verdiler. Şimdi ise ‘TEDAŞ elektriğinizi keseriz’ diyor. Türkiye’de sadece Kayseri’de böyle bir durum var. Senelik 1 milyon lira fatura ödüyoruz. Bu sistemler yarı yarıya düşürdü faturayı. Bize elektrik satamayınca engel koymaya çalışıyorlar” diye konuştu.

KCETAŞ’TAN AÇIKLAMA

KCETAŞ yetkilileri de, anlaşmazlığın çiftçiler tarafından üretilen elektriğin KCETAŞ sistemi üzerinden dağıtımının yapılmasından kaynaklandığını savundu. Sorunun çiftçilerin de mağdur olmayacağı şekilde çözülmesi için bakanlık düzeyinde çalışmaların devam ettiği belirtilerek en kısa sürede sıkıntının ortadan kaldırılacağı ifade edildi.