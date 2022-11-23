Çiftçilere 'şeker verimliliği nasıl artar' konulu eğitim semineri verildi

Gemerek İlçe Tarım Müdürlüğünce düzenlenen programda çiftçilere şeker pancarı verimliliği nasıl artırılır konulu eğitim semineri verildi.

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  • 23.11.2022 09:48
  • Güncelleme: 23.11.2022 09:48
Çiftçilere 'şeker verimliliği nasıl artar' konulu eğitim semineri verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gemerek İlçe Tarım Müdürlüğünce düzenlenen programda çiftçilere şeker pancarı verimliliği nasıl artırılır konulu eğitim semineri verildi.

Gemerek İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı Gemerek İlçe Tarım Müdürlüğünce davet edilen Erciyes Üniversitesi Öğretim görevlisi Ziraat Mühendisi Dr. Abdullah Ulaş ve Dr. Aziz Satana tarafından gerçekleştirildi. Eğitim seminerinde pancar bitkisinde gübreleme ve pancar yetiştiriciliği eğitimi hususunda bilgilendirme yapıldı. Eğitim Seminerine Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Çilkaya, Gemerek İlçe Tarım Müdürü Cem Demir, İlçe Tarım Müdürlüğü Personelleri, Gemerekli çiftçiler katıldı. Program yaklaşık 2 saat sürdü.

İHA

Kayseri Gündem
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