Çiftçilere Süt Tankı Desteği: Mahzemin Mahallesi’nde Üreticiye Önemli Yardım

Mahzemin Mahallesi’nde düzenlenen buluşmada, bölge sakinleriyle bir araya gelen belediye ekipleri, çiftçilerin ihtiyaçlarını dinleyerek onlara yönelik desteklerin artırılacağı mesajını verdi. Tarımsal üretimin önemine vurgu yapan yetkililer, "Kırsala yapılan yatırımlar, ülkenin geleceğine yapılan yatırımlardır" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere toplamda 9 adet süt tankı teslim edildi. Bu tanklar, çiftçilerin sütlerini daha hijyenik koşullarda muhafaza etmelerine ve ekonomik kayıpların önüne geçmelerine yardımcı olacak. Çiftçiler, bu desteklerin yerli üreticinin moralini yükselttiğini ve üretim kapasitesini artırdığını belirtti.

Kocasinan Belediyesi, tarımsal ve kırsal hizmetler alanında yeni projeler geliştirerek çiftçilere destek olmaya devam edeceğini duyurdu. Tüm üreticilere bol ve bereketli hasatlar dileyen yetkililer, tarımsal sürdürülebilirliği sağlamak için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.