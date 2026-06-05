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Çiftçilere Tarımsal Destekler ve Yeni Uygulamalar Anlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda sürdürülen 'Cuma Buluşmaları' kapsamında bu hafta Talas ilçesindeki çiftçilerle bir araya gelinerek tarım sektörünü yakından ilgilendiren konularda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çiftçilere Tarımsal Destekler ve Yeni Uygulamalar Anlatıldı

Toplantıya Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ve beraberindeki heyet katıldı. Çiftçilerle buluşan heyet, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik uygulamalar ve destekleme programları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Buluşmada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), B-Reçete Sistemi, Tarımsal Üretim Planlaması, yeni destekleme modeli ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konuları ele alındı. Üreticilere, mevcut desteklerden etkin şekilde yararlanabilmeleri ve tarımsal faaliyetlerini daha verimli sürdürebilmeleri için uygulamalara ilişkin detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Yetkililer, çiftçilerin talep ve görüşlerini de dinleyerek sorularını yanıtladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üreticilerle doğrudan iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan Cuma Buluşmaları’nın önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.
(RHA)

Haber Merkezi

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