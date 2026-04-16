Çiftçilere tohum desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hayata geçirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi(TAKE) kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Tohum Temin programı düzenlendi. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve çiftçiler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Malumunuz Sultan Sazlığı'mız var. Orada geçtiğimiz sene biraz kuraklık oldu, su ihtiyacı oldu. Sağ olsun istişare ettik valimizin bilgisi dahilinde; dedik ki 'Ne yapalım buraya? Fazla suyu istemeyen tohumlardan destek olalım, oradaki vatandaşlarımızı da bilgilendirelim. Bıraksın mısır ekmeyi, silaj ekmeyi; bıraksın pancar ekmeyi. Daha suyu üçte iki oranda daha az, yani üçte birle idare edecek şekilde ürünleri tercih edelim' dedik. Ve sağ olsun Genel Sekreter Yardımcımız Mustafa kardeşimizin önderliğinde oradaki vatandaşlarımızı ikna ettik. Ve bu defa Tarım Bakanlığı'mıza projemizi yazdık gönderdik ama 'ödenek bu sene bitti' dediler. Onlarda biter ama Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bitmez dedik ve onu da dağıttık elhamdülillah” ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise “Tabii bugün burada dağıtacağımız tohumlar aslında Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın önderliğinde, himayesinde başlayan bitkisel üretim planlaması kapsamında, tüm 81 ilde faaliyete geçen, ilimizde de faaliyete geçirilen üretim planlaması kapsamında; ilçemizdeki havza bazlı ürün desenine göre nohut, aspir, yeşil mercimek, kuru fasulye dağıtımı gerçekleşecek. Aslında üretim planımıza uyan bir şu andaki programımız bizim. Bu proje 2020 yılında başladı; Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE). Tabii 2020 yılından bugüne kadar çiftçilerimize bakanlık olarak 250 milyon TL proje tutarında, 23 bin çiftçimize 4 milyon kilogram üzerinde yüzde 50 ya da yüzde 75 hibeli tohumlar dağıttık” açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından çiftçilere nohut, aspir, yeşil mercimek, kuru fasulye tohumları dağıtıldı