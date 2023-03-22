Çiftçinin ekinleri gibi hayalleri de sular altında kaldı

Sivas'ta kuruyan taşkın önleme setine yakın bir noktada ekim yapan çiftçi, yağmuru hesap edemedi. Kentte günlerdir etkili olan yağışlarla setin bulunduğu alan tekrar dolunca, çiftçinin ekinleri gibi hayalleri de sular altında kaldı.

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  • 22.03.2023 10:50
  • Güncelleme: 22.03.2023 10:50
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Çiftçinin ekinleri gibi hayalleri de sular altında kaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta kuruyan taşkın önleme setine yakın bir noktada ekim yapan çiftçi, yağmuru hesap edemedi. Kentte günlerdir etkili olan yağışlarla setin bulunduğu alan tekrar dolunca, çiftçinin ekinleri gibi hayalleri de sular altında kaldı.

Merkeze bağlı Çongar köyünde bulunan taşkın önleme seti alanı, geçtiğimiz yıllarda kuraklığın etkisiyle tamamen kurumuştu. Yıllardır kuraklık yaşanan seti değerlendirmek isteyen Ömer Demirci, 50 dönümlük alana arpa ekti. Sivas’ta günlerdir devam eden yağışlar sonrası setteki su seviyesi yükseldi. Suların yükselmesiyle beraber çiftçinin yeşeren ekinlerinin bir kısmı sular altında kaldı. Ağaçların da suya gömüldüğü set dron ile havadan görüntülendi.

“Su seviyesi yükselince araziler sular altında kaldı”

Çiftçi ve köy muhtarı Ömer Demirci, yükselen su seviyesi sonucu tarlaların sular altında kaldığını belirterek, “Bulunduğumuz yer taşkın önleme barajı. Uzun zamandır yağışlar olmadığı için bu baraj tamamen boştu, burada hiç su olmuyordu. Son 3-4 gündür yağan yağışların etkisiyle güzel yağışlar oldu ve su seviyesi yükseldi. Devlet Su İşleri’nin kamulaştırdığı alanlar boş olduğu için biz baraj arazisini ekiyorduk. Yağışların etkisiyle su seviyesi yükselince ektiğimiz tarlalar sular altında kaldı. Daha önceden kuraklık olduğu için su seviyesi bu kadar yükseleceğini tahmin etmemiştik, biz araziyi ektik. Su seviyesi yükselince dolayısıyla araziler sular altında kaldı” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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