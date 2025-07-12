Çiftçinin emeği marketçinin promosyonu oldu

Zor koşullarda mahsül eken ve tarladan toplama maliyetiyle birlikte 2 liralık karpuz, markette 2.5 liraya satılıyor. Para kazanamadığını ileri süren çiftçiler gelecek yıl karpuz ekmeyeceğini belirtiyor.

Çiftçinin emeği marketçinin promosyonu oldu

Zor koşullarda mahsül eken ve tarladan toplama maliyetiyle birlikte 2 liralık karpuz, markette 2.5 liraya satılıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte karpuz tarlalardan sofralara ulaşmaya başladı. Çiftçinin toplama maliyetiyle birlikte 2 liraya yetiştiği karpuz, marketlerin yaptığı promosyonla 2 lira 50 kuruşa satılıyor. Para kazanamayan çiftçi ise gelecek yıl karpuz ekmeye sıcak bakmıyor. Vatandaş ucuz karpuz yiyor, ama çiftçiler para kazanamıyor.

Haber Merkezi

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