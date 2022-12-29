Çiftler dikkat: evlilikte 'mehir senedi' önemli

Kayseri Baro Avukatı Gizem Uzun, dini nikahlarda kadına verilen mehirin senedi varsa mahkemeden talep edilebileceğini söyleyerek, 'Senet olmadan talep edilen mehirde tanıkların 2 tarafta da kabul edilmesi gerekiyor' dedi.

PAYLAŞ
  • 29.12.2022 10:57
  • Güncelleme: 29.12.2022 11:05
  • 57
Çiftler dikkat: evlilikte 'mehir senedi' önemli
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Baro Avukatı Gizem Uzun, dini nikahlarda kadına verilen mehirin senedi varsa mahkemeden talep edilebileceğini söyleyerek, “Senet olmadan talep edilen mehirde tanıkların 2 tarafta da kabul edilmesi gerekiyor” dedi.

Ziynet eşya konusunda kadının da erkeğin de kötü niyetli davranabileceğini söyleyen Avukat Gizem Uzun, “Uzun yıllar boyunca düğünde takılan takıların kadına ait olduğu kabul edilmiştir. 2021 yılında bir değişiklik yapılarak, kim tarafından takıldığının ve hangi tarafın taktığının bir önemi olmaksızın kadının üzerine takılan takılar kadının, erkeğin üzerine takılan takıların da erkeğindir diye kabul edilmiştir. Ancak 2022 yılında yeniden bir düzenleme yapılmış, düğünde takılan takıların tamamı kadına ait kabul edilmiştir. Kadına bağışlanmış kabul edilmiştir. Ancak uygulamada bazen bu konuda sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu konuda 2 güncel Yargıtay kararı var. Kişisel eşyalarını dahi yanına alamayan kadının, ziynet eşyalarını yanına aldığının kabulü, hayatın olağan akışına aykırıdır. Yine bu kararla birlikte evi terk eden kadının ziynet eşyalarının yanında götürdüğü kabul edilmektedir. Bazen evli çiftlerde kadın, evlilik birliğinin devamında hırsızlık olur, yeni evli olduğu bilinir, ziynetler çalınır fikriyle takıları kayınvalidesine teslim edebiliyor. Bu gibi durumlarda tekrardan boşanma sürecine girildiği zaman kadın iyi niyetli olduğu halde erkek kötü niyetli davranarak “Ziynetler bende değildir, ben zaten kadına teslim ettim” diyerek teslim etmeyebiliyor. Bu yüzden fiziksel veya psikolojik şiddet yüzünden ev terk edilecekse, evden bütün şahsi eşyalar alınmamalıdır. Çünkü bütün şahsi eşyalarını alan kadının ziynetleri de yanında götürdüğü kabul ediliyor. Ancak bazı şahsi eşyalar evde kalırsa, kişisel eşyalarını dahi alamayan kadının bütün ziynetleri yanına aldığı hayatın olağan akışına aykırı olarak kabul edilmektedir” dedi.

“Mehir, senet varsa talep edilebilir”

Uzun, boşanma sürecinde mehirin talep edilebilmesi için mehir senedinin olmasının faydalı olacağını söyleyerek, “Bunun dışında kadınlar da kötü niyetli davranabiliyor. Ziynetleri yanında götürdüğü halde almadığı şeklinde boşanma sürecinde beyanda bulunabiliyor. Buna ilişkin de erkeğin elinde delil bulundurması gerekiyor. Ekran görüntüsü alabilirler, ya da kadın evden bütün eşyalarını aldıysa emsal Yargıtay kararı olarak dosyaya evi terk eden kadının bütün ziynet eşyaları yanında götürdüğü kabul edilir şeklinde bir karar sunabilirler. Dini nikah esnasında taraflar kendi aralarında bir mehir kararlaştırıyorlar. Ancak özellikle mehir senedi imzalanıyor. Boşanma sürecinde mehir talep edilebilir mi, mehir senedi varsa talep edilebilir. Şöyle ki mehir senedi icraya konulabilir. Ancak bazen sadece sözlü olarak kararlaştırma olmuş, sözlü bir anlaşma yani elde bir mehir senedinin olmadığı durumlarda kişinin eğer mehiri talep edecekse yapması gereken mehirin talebine ilişkin bir tanık sunmalı. İspatı zordur çünkü sizin sunduğunuz tanıkları karşı tarafın da kabul etmiş olması gerekiyor. Bu yüzden eğer mehir konusunda katı davranılacaksa ve ya “Boşanma sürecine girdiğimde mehir bana mutlaka ödenmeli” deniyorsa mutlaka elde bir mehir senedi bulunmalı” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Lokantada yangın çıktı, ekipler seferber oldu

Lokantada yangın çıktı, ekipler seferber oldu

Başkan Büyükkılıç'tan Tarım ve Hayvancılığa 100 Milyon TL'nin Üzerinde Yatırım

Başkan Büyükkılıç'tan Tarım ve Hayvancılığa 100 Milyon TL'nin Üzerinde Yatırım

ERÜ Öğretim Üyeleri TÜBA Bilim Ödüllerini Aldı

ERÜ Öğretim Üyeleri TÜBA Bilim Ödüllerini Aldı

TFF Bölge Müdürü Elbaşı görevden ayrıldı

TFF Bölge Müdürü Elbaşı görevden ayrıldı

Kayserispor ligde 6. yenilgisini aldı

Kayserispor ligde 6. yenilgisini aldı

Tomarza Fen lisesi panel düzenledi

Tomarza Fen lisesi panel düzenledi

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

5
Üçlü virüse dikkat

Üçlü virüse dikkat

6
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan İlmek: 'Belediyemiz, borçlu değil alacaklı'

Başkan İlmek: “Belediyemiz, borçlu değil alacaklı”

Çenç yapılmak üzere 2 araç ele geçirildi

Çenç yapılmak üzere 2 araç ele geçirildi

DAHA FAZLA
Vekil Ersoy: 'Senin gibi hakemler bu şehri üzemez'

Vekil Ersoy: “Senin gibi hakemler bu şehri üzemez”

SGK önünde EYT yoğunluğu

SGK önünde EYT yoğunluğu

Çiftler dikkat: evlilikte 'mehir senedi' önemli

Çiftler dikkat: evlilikte 'mehir senedi' önemli

Talas'ta 6 daireden 10 milyonluk yeni kaynak

Talas'ta 6 daireden 10 milyonluk yeni kaynak

Büyükşehir'den kitap okuma yarışması

Büyükşehir'den kitap okuma yarışması