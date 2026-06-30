'Çiftlerin ilişkisinde problem yaratan temel sebep beklentilerin karşılanmaması'

Çocuk Gelişim Uzmanı ve Aile Danışmanı Damla Ertürk, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında İşte Kadın programına konuk olarak moderatör Gülcan Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Çocuk Gelişim Uzmanı ve Aile Danışmanı Damla Ertürk, çiftlerin ilişki içerisinde yaşadığı temel sebebin beklentilerin karşılanmaması olduğunu belirtti. Aile Danışmanı Ertürk, “Karşılıklı iki tarafın sağlıklı bakış açısı önemli. Kadının da "Bu zaten senin yapman gereken, bunu yapacaksın." gibi bir tavırda yaklaşması da irite edebilir. Bence karşılıklı nezaket, karşılıklı teşekkür, karşılıklı minnet. Bunlar kıymetli şeyler. Yani bir kadın da bunu yaptığında bir erkek teşekkür edebilmeli. "Yemek çok güzel olmuş, eline sağlık." diyebilmeli. Ya da bir baba çocuğunu yıkadığında, anne o sırada kahvesini içtiğinde "Ya ne kadar iyi oldu, kahvemi sıcak sıcak içtim. Teşekkür ederim." diyebilmeli bence. Zaten çiftlerin ilişkisinde problem yaratan temel sebep; karşılıklı beklentiler ve beklentilerin karşılanmaması. Bu artık bir sinir harbine dönmeye başlıyor. Sinir harbine döndüğünde de sanki ortada bir sevgi yokmuş ve bir düşman varmışçasına davranışlar ortaya çıkıyor. Biz yetişkinler de zaman zaman sosyal yaşam süreçlerimizde başa çıkamadığımız bazı duygular için terapi alıyoruz. Mesela burada bir evlilik birliği yok. Birebir işte evlilik diye adlandırdığımız bir ilişki biçimi yok ama bu sosyal yaşam içerisinde aslında hep bir iletişim ve ilişki içerisindeyiz. Yani bir tatilse ihtiyacımız, bir mekan değişikliği ve ferahlamaysa bu da bir çözüm olabilir ama kısa vadede çözüm olur. Ama asıl ihtiyacım ne? Bu ilişkide ben neredeyim? Beklentilerim neler? Bunları nasıl birlikte işte bir iş birliği içerisinde halledebiliriz? Biraz oraya bakmak lazım” şeklinde konuştu.