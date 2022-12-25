Çiftlerin özlemi tüp bebek tedavisiyle son buluyor

Tüp bebek tedavisi, doğal yolla çocuk sahibi olamayan çiftlerin sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir. Kadın ve erkekten de var olan çeşitli sorunlardan kaynaklı çiftler çocuk sahibi olamıyor. Bu süreçte çiftler bebek özlemlerinin giderilmesi için uzman doktorlara başvuruyorlar. Gebelik oranın en yüksek olduğu tedavi şeklinin tüp bebek olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Profesör Dr. Gökalp Öner, “Tüp bebek özellikle bize çocuk istemi için başvuran çiftlerin değerlendirdiğimiz zaman eğer kadının tüpleri rahim filminde kapalıysa, eğer erkeğin sperm analizinde sperm sayısı çok azalmışsa ya da hiç gözükmüyorsa ya da yumurta sayısı ciddi anlamda azalmış ya da kadının yaşı ileriyse biz o zaman tüp bebek yöntemini tercih ediyoruz. Tüp bebek yöntemi, çocuk istemi için bize başvuran çiftlere uygulanan tedavi yöntemi ve gebelik oranı en yüksek yöntemdir. Aynı zamanda bize polikistik over olup ya da çikolata kisti olup ya da herhangi bir sebep bulamadığımız çiftlerde diğer tedavi yöntemleriyle de başarı elde edemezsek yine en son uygulama olarak ta başarı şansı en yüksek olduğu için tüp bebek uygulaması tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TÜP BEBEKTE BAŞARI ORANI 40 İLA 70 ARASINDA’

Tüp bebekte başarı oranı embriyo bağlı olarak 40 ila 70 oranı arasında olduğunu dile getiren Profesör Dr. Öner, “Tüp bebekte başarı oranı yüzde 40 ila 70 oranında embriyonun kalitesine göre değişir. Hasta çiftlerimiz bize başvurdukları zaman kadının adetin ikinci günü değerlendirilir. Yumurtaları büyütülür. Belli bir olgunluktan sonra toplanır. Eşinin spermi ile birlikte embriyo oluşturulur. Biz bu embriyonun kalitesini özellikle transfer anında yapay zekâ yöntemi de kullanarak ta en kaliteli yumurta embriyo seçilir. En kaliteli embriyo transfer edilmeden önce hastalarımıza kişisel olarak da aynı zamanda oran veriyoruz” dedi.

‘BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDA MUTLAKA KADININ YAŞI ÇOK ÖNEMLİ BİR FAKTÖR’

Doğal yollarla bebek sahibi olamayanlar tüp bebek tedavisi olup bebek sahibi olmak istiyor. Tüp bebek tedavisinde ise kadının yaşının etkili olduğunu belirten Profesör Dr. Öner, “Tüp bebek yüzde 40 ila 70 oranında gebelik oranı olan bir yöntem. Başarıyı etkileyen faktörler arasında mutlaka kadının yaşı çok önemli bir faktör. Yumurtanın kalitesi çok önemli bir faktör, erkeğin sperm kalitesi çok önemli bir faktör. Tabii bu faktörler belirlerken de beslenme tarzı, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve çiftlerin hem psikolojik hem de diğer şekilde hazırlamaları gerekir. Hazırlıklardan sonrasında biz tedaviye başladığımız zaman bu tedaviyi de kişiselleştirdiğimiz zaman her çiftin çocuk istemi ve çocuk problemi farklı olabiliyor. Bu problemleri çözdüğümüz zaman da başarı oranı en yüksek olur” şeklinde konuştu.