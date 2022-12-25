Çiftlerin özlemi tüp bebek tedavisiyle son buluyor

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler için tüp bebek tedavisi ile yüzde 40 ila 70 oranında başarılı sonuç elde ettiklerini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Profesör Dr. Gökalp Öner, gebe kalma oranı en yüksek tedavi şeklinin tüp bebek tedavisi olduğunu dile getirdi. 

PAYLAŞ
  • 25.12.2022 18:53
  • Güncelleme: 25.12.2022 18:53
  • 58
Çiftlerin özlemi tüp bebek tedavisiyle son buluyor

Tüp bebek tedavisi, doğal yolla çocuk sahibi olamayan çiftlerin sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir. Kadın ve erkekten de var olan çeşitli sorunlardan kaynaklı çiftler çocuk sahibi olamıyor. Bu süreçte çiftler bebek özlemlerinin giderilmesi için uzman doktorlara başvuruyorlar. Gebelik oranın en yüksek olduğu tedavi şeklinin tüp bebek olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Profesör Dr. Gökalp Öner, “Tüp bebek özellikle bize çocuk istemi için başvuran çiftlerin değerlendirdiğimiz zaman eğer kadının tüpleri rahim filminde kapalıysa, eğer erkeğin sperm analizinde sperm sayısı çok azalmışsa ya da hiç gözükmüyorsa ya da yumurta sayısı ciddi anlamda azalmış ya da kadının yaşı ileriyse biz o zaman tüp bebek yöntemini tercih ediyoruz. Tüp bebek yöntemi, çocuk istemi için bize başvuran çiftlere uygulanan tedavi yöntemi ve gebelik oranı en yüksek yöntemdir. Aynı zamanda bize polikistik over olup ya da çikolata kisti olup ya da herhangi bir sebep bulamadığımız çiftlerde diğer tedavi yöntemleriyle de başarı elde edemezsek yine en son uygulama olarak ta başarı şansı en yüksek olduğu için tüp bebek uygulaması tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

‘TÜP BEBEKTE BAŞARI ORANI 40 İLA 70 ARASINDA’

Tüp bebekte başarı oranı embriyo bağlı olarak 40 ila 70 oranı arasında olduğunu dile getiren Profesör Dr. Öner, “Tüp bebekte başarı oranı yüzde 40 ila 70 oranında embriyonun kalitesine göre değişir. Hasta çiftlerimiz bize başvurdukları zaman kadının adetin ikinci günü değerlendirilir. Yumurtaları büyütülür. Belli bir olgunluktan sonra toplanır. Eşinin spermi ile birlikte embriyo oluşturulur. Biz bu embriyonun kalitesini özellikle transfer anında yapay zekâ yöntemi de kullanarak ta en kaliteli yumurta embriyo seçilir. En kaliteli embriyo transfer edilmeden önce hastalarımıza kişisel olarak da aynı zamanda oran veriyoruz” dedi. 

‘BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDA MUTLAKA KADININ YAŞI ÇOK ÖNEMLİ BİR FAKTÖR’

Doğal yollarla bebek sahibi olamayanlar tüp bebek tedavisi olup bebek sahibi olmak istiyor. Tüp bebek tedavisinde ise kadının yaşının etkili olduğunu belirten Profesör Dr. Öner, “Tüp bebek yüzde 40 ila 70 oranında gebelik oranı olan bir yöntem. Başarıyı etkileyen faktörler arasında mutlaka kadının yaşı çok önemli bir faktör. Yumurtanın kalitesi çok önemli bir faktör, erkeğin sperm kalitesi çok önemli bir faktör. Tabii bu faktörler belirlerken de beslenme tarzı, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve çiftlerin hem psikolojik hem de diğer şekilde hazırlamaları gerekir. Hazırlıklardan sonrasında biz tedaviye başladığımız zaman bu tedaviyi de kişiselleştirdiğimiz zaman her çiftin çocuk istemi ve çocuk problemi farklı olabiliyor. Bu problemleri çözdüğümüz zaman da başarı oranı en yüksek olur” şeklinde konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ücretsiz 'Psikolojik Danışmanlık Hizmeti' Bir Telefon Kadar Yakın

Ücretsiz 'Psikolojik Danışmanlık Hizmeti' Bir Telefon Kadar Yakın

Talasgücü Belediyespor galibiyet istiyor

Talasgücü Belediyespor galibiyet istiyor

Develi'de Plaka Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Develi'de Plaka Teslim Töreni Gerçekleştirildi

MTV indirimi vatandaşın cebini rahatlatacak

MTV indirimi vatandaşın cebini rahatlatacak

Başkan Büyükkılıç'tan Develi çıkarması

Başkan Büyükkılıç'tan Develi çıkarması

KAYSERİSPOR Hiç Kimsenin ŞAMAR OĞLANI DEĞİLDİR

KAYSERİSPOR Hiç Kimsenin ŞAMAR OĞLANI DEĞİLDİR

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

6
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çiftlerin özlemi tüp bebek tedavisiyle son buluyor

Çiftlerin özlemi tüp bebek tedavisiyle son buluyor

Kayseri'de evlenme ve boşanma en çok 2021'de gerçekleşti

Kayseri’de evlenme ve boşanma en çok 2021’de gerçekleşti

DAHA FAZLA
CHP'den aday adaylığı için 2'nci istifa

CHP’den aday adaylığı için 2’nci istifa

Çalıksoy, Kepez kavşağının iyileştirilmesini talep ediyor

Çalıksoy, Kepez kavşağının iyileştirilmesini talep ediyor

Tomarza Ziraat Odası Delege Seçimleri Tamamlandı

Tomarza Ziraat Odası Delege Seçimleri Tamamlandı

Sezonu açan Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Sezonu açan Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Kayseri'de bulunan 7 buçuk milyon yıllık fosil

Kayseri’de bulunan 7 buçuk milyon yıllık fosil