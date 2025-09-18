Çiğ süte zam geldi

17 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısının ardından çiğ süt fiyatlarında güncellemeye gidildi. Konsey tarafından referans olarak belirlenen çiğ süt fiyatı, 18 lira 35 kuruştan 19 lira 60 kuruşa çıktı.

1 lira 25 kuruş zam kararının 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olması bekleniyor. Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının Aralık ayında gerçekleştirilecek toplantıda yeniden değerlendirilecek.

Konsey tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise “1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 19,60 TL olarak oy birliği ile belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 29 Kuruş fark uygulanacaktır. Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Aralık-2025 döneminde yeniden değerlendirilecektir” ifadelerine yer verildi.