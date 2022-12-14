Cihangir Okulları'ndan örnek davranış
Cihangir Okulları, ihtiyaç sahipleri için askıda ekmek kampanyası başlattı.
- 14.12.2022 16:29
- Güncelleme: 14.12.2022 16:29
Kayseri’de ihtiyaç sahipleri için başlatılan askıda ekmek kampanyasına Cihangir Ortaokulu da katıldı. Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan okulda, minik öğrenciler de örnek davranış sergiledi. İhtiyaç sahipleri için askıda ekmek kampanyası başlatılarak, ihtiyaç sahiplerine ulaşılması hedeflendi.
1ha
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