Cihangir Okulları’ndan örnek davranış

Kayseri’de ihtiyaç sahipleri için başlatılan askıda ekmek kampanyasına Cihangir Ortaokulu da katıldı. Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan okulda, minik öğrenciler de örnek davranış sergiledi. İhtiyaç sahipleri için askıda ekmek kampanyası başlatılarak, ihtiyaç sahiplerine ulaşılması hedeflendi.