Cihannüma Derneği'nden kardeşlik sahuru

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından, her yıl 81 ilde geleneksel olarak düzenlenen Sahur Meclisi programı, Kayseri'de, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşti.

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  • 17.04.2023 13:10
  • Güncelleme: 17.04.2023 13:49
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Cihannüma Derneği'nden kardeşlik sahuru
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından, her yıl 81 ilde geleneksel olarak düzenlenen Sahur Meclisi programı, Kayseri’de, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşti.

İlim Yayma Cemiyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KAYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Tekin, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Rıdvan Karabulut, Melikgazi İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Cuma Kavak, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Özyalçın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Melikgazi Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Dr. Yüksel Kahraman, kurum müdürleri katıldı. Ayrıca Mirasımız Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Miraç Kültür Merkezi, Sağlık-Der, Hacı Ali Kaplan Yardımlaşma Derneği, Darül Marife Derneği, Talas Gençlik Merkezi, İlim Hikmet Vakfı, Kızılay, Kur’an Hafızları Derneği, Diyanet Eğitim Merkezi, Evde Sağlık Derneği temsilcileri de katıldı.

Kuran’ı Kerim tilaveti sonrası açılış konuşması yapan Cihannüma İl Temsilcisi İzzet Serkuş, misafirlerin programa gösterdikleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Serkuş, Cihannümanın, rahmetli Necmettin Erbakan’ın başlattığı Milli Görüş hareketinin yarım asırlık bir birikimi olduğunu ifade etti. Cihannüma çalışmalarında, sadece Türkiye’de ya da İslam coğrafyasında değil dünyanın neresinde olursa olsun bir mazluma umut olmayı hedeflediklerini ve bu istikamette gayret gösterdiklerini söyledi. Serkuş, konuşmasında, "Yaklaşık 5 yıldır birlikte yol yürüdüğümüz başkanım, ağabeyim Fevzi Konaç’tan, genel merkezimizin tensipleriyle, il temsilciliği görevini devraldım. Bu benim için hem büyük bir onur hem de büyük bir sorumluluk. Kıymetli başkanımıza yapmış olduğu hizmetleri için şükranlarımı sunuyorum. Bu bayrak yarışında teslim aldığımız bayrağı daha da ileriye taşımak adına teşkilatımızdaki tüm kardeşlerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Kayseri Cihannüma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Diker ve Uğur Menge kendi bestelerinden oluşan özgün bir müzik konseri sundu. Sahur ikramının ardından çektirilen hatıra fotoğrafları ile program sona erdi.

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İHA

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