Çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti

Yangın, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osman Gazi Mahallesinde bulunan bir apartmanda sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz neden çıktığı belli olmayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Edinilen ilk bilgiye göre yangında 1 bebek hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Alevler kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin hazırlayacağı rapor sonrası ortaya çıkacak.

Polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.