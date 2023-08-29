Cildiniz sağlığın göstergesi

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, cilt bakımında ürün çeşitliliğinin abartılmaması gerektiğini söyleyerek, 'Vücudumuz ne kadar sağlıklı olursa cildimiz de o kadar sağlıklı görünür' dedi.

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  • 29.08.2023 09:26
  • Güncelleme: 29.08.2023 13:26
Cildiniz sağlığın göstergesi
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Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, cilt bakımında ürün çeşitliliğinin abartılmaması gerektiğini söyleyerek, “Vücudumuz ne kadar sağlıklı olursa cildimiz de o kadar sağlıklı görünür” dedi.

Sağlam bir cildin sağlam bir vücutta olabileceğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, cilt bakımıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Cilt bakımında temizleme, nemlendirme ve güneş korumanın temel esaslar olduğunun altını çizen Dr. Tümtürk, “Bunlar herkesten yapılması istenen şeylerdir ancak cildiniz problemliyse, sivilceliyse, aşırı hassassa, kızarıksa o zaman özel başka kremler de önerilebilir. Fakat burada önemli olan ürün çeşitliliğinin abartılmaması. Ürün çeşitliliğini abartmış insanlarda çok fazla cilt problemi görüyoruz. Eğer saydığımız temel esaslar dışında bir cilt problemi varsa bu durumda bir uzmandan kendinize özgü bir tavsiye alıp, o yönde kendi yaşam ritminizi daha konforlu geçirebilecek bir rutin oluşturabilirsiniz. Sağlam cilt sağlam vücutta bulunur, aynı sağlam kafa gibi” diye konuştu.

“Cildimiz en büyük organımızdır”

Cildin, organizmanın kendi sağlığından direkt etkilenen bir doku olduğuna dikkat çeken Dr. Tümtürk, “Dengeli beslenmeliyiz, bol su tüketmeliyiz, spor yapmalıyız, uykumuza dikkat etmeliyiz. Ne kadar sağlıklı organizmamız olursa, cildimiz de, tırnaklarımız da saçlarımız da o kadar sağlıklı olacaktır. Cildimiz en büyük organımızdır vücudumuzda. Bu yüzden sağlam cilt sağlam vücutta bulunur” dedi.

Sıcak havalarda olabildiğince serin yerlerde bulunmanın cilt açısından da faydalı olduğuna değinen Dr. Tümtürk şunları söyledi:

“Tabii sıcak havalar çok bunaltıcı olabiliyor ve genel sağlık durumumuz için de hiç iyi değil. Beyin ve kalp sağlığımız için de iyi değil fakat sıcak havalarda olabildiğince ince kıyafetler giyilmeli. Olabildiğince yoğun sıcaklık olan yerlerde bulunmayıp gölge ve serin alanlar tercih edilmeli. Çok aşırı terlemeye bağlı pişik ya da isilik dediğimiz tablo çok karşılaştığımız bir durum sıcak havalarda. Bunu da engellemek için olabildiğince bulunduğumuz ortamı serin tutmak, sık duş almak, iyi kurulanmak ve terleyen alanları kurulamak cildimiz için çok değerli şeyler.”

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İHA

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