Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ablasının eşi ile kavga eden genç kız kendilerini ayırmaya gelen anne, baba ve çocuğunu bıçakladı.

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  • 18.06.2023 23:19
  • Güncelleme: 19.06.2023 09:45
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Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ablasının eşi ile kavga eden genç kız kendilerini ayırmaya gelen anne, baba ve çocuğunu bıçakladı.

Olay, Osmanlı Mahallesi Eğerci Sokak’ta bulunan ikamette meydana geldi. R.H ile eniştesi M.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. R.H. sesleri duyarak kavgayı ayırmaya gelen komşuları baba E.Ö., anne A.Ö. ve çocukları H.Ö.’yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı. Aileyi bıçakla yaralayan R.H. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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