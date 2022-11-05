Çilekte Marka Şehir Kayseri

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin Develi İlçesi Soysallı Mahallesinde bulunan çilek fide üretim parselleri ile çilek üretim seralarında incelemelerde bulundu.

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  • 05.11.2022 15:06
  • Güncelleme: 05.11.2022 16:25
Çilekte Marka Şehir Kayseri
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Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin; Develi İlçesi Soysallı Mahallesinde bulunan çilek fide üretim parselleri ile çilek üretim seralarında incelemelerde bulundu.

Çilek fidesi denildiğinde akla artık Kayseri’nin geldiğini kaydeden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin yaptığı açıklamada; "İlimiz Develi ilçesinde bulunan tüflü topraklar çilek fideleri için doğal köklendirme ortamı sunmakta bu topraklarda yeni oluşan fidelerin kökleri iyi gelişmekte, bol saçak kök yapmaktadır. Üretilen fideler yurtiçi ve yurt dışında yoğun rağbet görmekte olup özelikle Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Mısır ve Etiyopya gibi ülkelere ihraç edilmektedir" dedi. Şahin açıklamasının devamında çilek fide üretimindeki başarıyı meyve üretiminde de yukarılara taşımak olduğunu belirterek, bu konuda çalışmalara hız verildiğini ifade etti. Şahin; ”Ziyaret etmiş olduğumuz işletme daha önceki yıllarda hiç çilek üretmez iken bu yıl yaklaşık 120 ton çilek üreterek aynı zamanda bölgede bulunan çiftçilere örnek oluşturmaktalar. Önümüzdeki yıllarda ekonomik getirisi yüksek olan çilek yetiştiriciliğinin artırmayı planlamaktayız. Kayseri çilek konusunda marka olacak şehirlerden bir tanesidir“ ifadelerini kullandı.

İşletme yetkilisi Zafer Türemiş ise; “Firmamız 1985 yılında kurulmuş olup çilek fidesi üretiminde uzun yıllardan beri hizmet etmektedir. 2010 yılından itibaren Kayseri’de üretim gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında 320 dekar alanda yaklaşık 22 milyon adet adına doğru sertifikalı fide üretimi gerçekleştirdik. Ürettiğimiz fidelerin çoğunu ülkemizin birçok bölgesine gönderirken bir kısmını da Türki Cumhuriyetlerine ve Afrika Ülkelerine ihraç ediyoruz. Seramızda bu yıl çilek üretimine başladık ve başarılı bir şeklide 120 ton çilek ürettik ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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İHA

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