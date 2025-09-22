  • Haberler
KYİMDER (Kayseri İnşaat Müteahhitleri Derneği) Başkanı Yalçın Dağtekin, TVKayseri'de katıldığı bir programda çimento sektöründe yaşanan ciddi sorunlara dikkat çekti.

Çimento Sektöründe Kartel İddiası: Yalçın Dağtekin'den Çarpıcı Açıklamalar

Dağtekin, "Çimento sektörü kartelleşti. Bizim milli toprağımızdan çıkan malı bize fahiş fiyata satıyorlar. Üç beş tane çimento firması yüzde 3000 kâr edecek diye. Bu durum şu anda bütün maliyetleri etkiliyor," diyerek sektörün içinde bulunduğu sıkıntılara vurgu yaptı.

İnşaat maliyetlerinin en önemli girdi maliyetlerinden olan çimentodaki fahiş fiyat artışına bir çözüm bulmak gerektiğini ifade eden Dağtekin, ülkemizde çıkan hammaddeyi yabancı şirketlerin işlettiğini ve yakın bir zamanda yeniden fiyat artışına gideceklerini vurguladı.

Bu açıklamalar, inşaat sektöründeki maliyet artışlarının arkasındaki nedenleri sorgularken, aynı zamanda çimento fiyatlarındaki aşırı artışların inşaat projelerini nasıl etkilediğini de gözler önüne seriyor.

