CİMER'e 2025'te 5,5 milyon başvuru yapıldı

İletişim Başkanlığı CİMER'e 2025 yılında 5 milyon 525 bin başvuru yapıldığını duyurdu. 2018 yılından bu yana ise yapılan başvuru sayısının ise 41 milyonu aştığı belirtildi.

Başvuruların yüzde 96,8'inin cevaplandırıldığı bildirilerek, “Ortalama işlem süresi 11 güne kadar düşürüldü. Başvuruların en yoğun olduğu yaş grubu 27-35 olurken, başvuru sahiplerinin yaklaşık yüzde 57'sini erkekler oluşturdu. En çok başvuru yapılan konular nüfus işlemleri, tüketici hakları, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetleri oldu. Nüfus oranına göre en fazla başvuru yapılan iller

Adana, Ankara ve Antalya olarak öne çıktı. Başvuruların yüzde 96'sı dijital kanallar üzerinden yapıldı. Dijitalleşme adımları ve mobil uygulama ile erişilebilirlik artarken, uluslararası iki ödül kazanıldı" denildi.