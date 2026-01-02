CİMER'e 2025'te 5,5 milyon başvuru yapıldı

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne 2025 yılında 5 milyon 525 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

CİMER'e 2025'te 5,5 milyon başvuru yapıldı

İletişim Başkanlığı CİMER'e 2025 yılında 5 milyon 525 bin başvuru yapıldığını duyurdu. 2018 yılından bu yana ise yapılan başvuru sayısının ise 41 milyonu aştığı belirtildi.

Başvuruların yüzde 96,8'inin cevaplandırıldığı bildirilerek, “Ortalama işlem süresi 11 güne kadar düşürüldü. Başvuruların en yoğun olduğu yaş grubu 27-35 olurken, başvuru sahiplerinin yaklaşık yüzde 57'sini erkekler oluşturdu. En çok başvuru yapılan konular nüfus işlemleri, tüketici hakları, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetleri oldu. Nüfus oranına göre en fazla başvuru yapılan iller

Adana, Ankara ve Antalya olarak öne çıktı. Başvuruların yüzde 96'sı dijital kanallar üzerinden yapıldı. Dijitalleşme adımları ve mobil uygulama ile erişilebilirlik artarken, uluslararası iki ödül kazanıldı" denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Lüzumsuz Trafik Levhaları Kaldırıldı
Lüzumsuz Trafik Levhaları Kaldırıldı
CHP'li Ünalmış'tan 3 kat artan Spor A.Ş'nin fahiş zammına tepki
CHP’li Ünalmış'tan 3 kat artan Spor A.Ş'nin fahiş zammına tepki
2025'in popüler bebek isimleri belli oldu
2025’in popüler bebek isimleri belli oldu
Kar ve kış havasına yoğun korku: Chionophobia
Kar ve kış havasına yoğun korku: Chionophobia
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Yeşil Yatırım: 127 Milyon TL
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Yeşil Yatırım: 127 Milyon TL
Melikgazi'de karla mücadele son hızla devam ediyor
Melikgazi'de karla mücadele son hızla devam ediyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!