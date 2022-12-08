Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü protesto edildi

Kayseri Gönüllü Kuruluşları'nın organize ettiği Çin'in Doğ Türkistan'da uyguladığı 100 yıllık zulmü protesto edildi.

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  • 08.12.2022 17:35
  • Güncelleme: 08.12.2022 17:41
Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü protesto edildi
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Kayseri Bürüngüz Camii önünde bir basın açıklaması yapan Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş şunları söyledi:

'On yıllardır Anayurtlarında işgal altında esir muamelesi gören Uygur Müslümanlar dünyanın gözü önünde soykırımla yok edilmekle karşı karşıya bulunuyorlar. Ülkeyi işgal eden yeraltı ve yerüstü her türlü zenginliğine el koyan komünist Çin yönetimi  buradaki zulümlerini hergün artırıyor.

Bugüne kadar dilleri yasaklanan, inançlarına ( Namaz, Oruç, Hac, Kur’an-ı Kerim okuma dahil) müdahale edilen, evlerine Çinli erkekler yerleştirilen, genç kızları uzak şehirlerde çalışmak zorunda bırakılan, Camilere gitmeleri toplu Namaz kılmaları yasaklanan, Uygur Müslümanlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyorlar.

Pandemi bahane edilerek sokağa çıkmaaları yasaklanan Uygur Halkının Yurt dışı ve Ülke içindeki yakınlasrı ile haberleşmelerine de izin verilmeyerek Dünyadan tecrit edilmiş bulunuyorlar.

 2016 yılından bu yana 3 milyon kadar Uygur Müslüman Anavatanlarında toplama kamplarına alınarak her türlü hürriyetlerinden Mahrum edilmiş bulunuyor. Son 3 yılda kovit  tehlikesi bahane edilerek evlerinden çıkmalarına izin verilmeyen binlerce Uygur, evlerinde ölüme terk edilmiş bulunuyor.

Son olarak, 24 Kasım 2022'de Başkent  Urimçi'de bir apartmanda çıkan yangında itfaiyenin zamanında müdahale etmemesi sonucu, 50'den fazla Uygur yanarak hayatını kaybetmiştir. Türkiye'de Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olan 22 yaşındaki Muhammed Mehmet Ali yangında 4 kardeşini itfaiyenin müdahale'de geç kalması sebebiyle Hayatını kaybettiğini bildirerek, tüm dünyayı Doğu Türkistan’daki  zulme dur demek için harekete geçmeye çağırmıştır.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak;  Komünist Çin yönetiminin Uygurlara yaptığı sayısız zulümleri şiddetle kınıyor lanetliyoruz. Son yangın olayı ve daha önceki Çin zulmünde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Doğu Türkistan'da on yıllardır devam eden dünyanın seyirci kaldığı İnsanlığın yüz karası Komünist Çin zulmünün sona erdirilmesi için, Birleşmiş Milletler Teşkilatını, İslam İşbirliği Örgütünü, Şangay İşbirliği Teşkilatını, Uluslararası Adalet divanını, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi, İnsanlık adına harekete geçerek zulme seyirci kalmamaya davet ediyoruz. '

Haber Merkezi

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