Çin, İsrail'i haritadan sildi

Çin'deki popüler dijital harita uygulamaları ve web sitesi platformlarından 'İsrail' ismi ve bayrağı kaldırıldı. Uygulamalarda diğer ülkelerin isimleri ve bayrakları yer alırken İsrail isimli aramalar sonuçsuz kaldı. Şirketlerden ise konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

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  • 31.10.2023 14:07
  • Güncelleme: 31.10.2023 14:07
Çin, İsrail'i haritadan sildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İsrail ve Filistin arasındaki savaş 25'inci gününe girerken Çin'den dikkat çeken bir haber geldi. TRT Haber'de yer alan habere göre, popüler Çinli dijital harita uygulamaları ve web siteleri platformlarından 'İsrail' ismi kaldırıldı.

Çinli Baidu ve Gaode gibi harita uygulamalarında tüm ülkeler isimleri ve bayraklarıyla yer alırken İsrail ve Filistin üzerine gelindiğinde isim ve bayrak konulmadığı görüldü. Bölgedeki şehir isimleri belirtilirken, İsrail isminin ve bayrağının kaldırıldığı anlaşıldı. Benzer durumun cep telefonuyla haritaya erişildiğinde de yaşandığı görüldü.


Şirketlerden konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Çin resmi olarak İsrail ve Filistin devletlerini tanıyor. Pekin yönetimi Filistin sorununa çözüm olarak iki devletli çözümden yana ve Filistin devletinin tanınması çağrıları yapıyor. Çin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında ateşkes çağrısı yapıyor.

Kaynak: Karar Gazetesi

Haber Merkezi

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