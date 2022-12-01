Cinayet zanlısı: 'Her şey 20 saniyede gerçekleşti'

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde mahkemeden çıkan husumetlisinin aracına silahla saldırarak öldüren cinayet sanığına toplamda 26 yıl 8 ay hapis ve 3 bin TL para cezası verildi.

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  • 01.12.2022 13:25
  • Güncelleme: 01.12.2022 13:58
Cinayet zanlısı: 'Her şey 20 saniyede gerçekleşti'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde mahkemeden çıkan husumetlisinin aracına silahla saldırarak öldüren cinayet sanığına toplamda 26 yıl 8 ay hapis ve 3 bin TL para cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu Sanık İ.A. katılırken, tutuksuz sanık C.A. duruşmada yer almadı. Ayrıca taraf avukatları ve müştekiler de duruşmaya katıldı. Cumhuriyet Savcısı, İ.A.’ya ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan verdiği mütalaayı tekrar etti. Duruşmada son sözü sorulan sanık İ.A., daha önce verdiği ifadeleri tekrar ederek, “Ben bu olayı planlamadım. Her şey 20 saniye içerisinde meydana geldi. Bir anda oldu” dedi.

Olaya şahit olan avukat R.T. ise, “Ben avukatım. Adliyeden çıkmıştım. Sanık arabanın başına gitti. Maktulün aracının önünde 2-3 el ateş etti. Silah tutukluluk yaptı. Sonrasında kapıyı açmaya çalıştı ama açamadı. Daha sonra silahı tekrardan doldur boşat yaptı ve mermileri aracın üzerine boşalttı. Kendi arabasına gitti. Kapalı bir bayan ile araçlarına bindiler. Kadın o esnada araca gülerek bindi. Arabanın içerisindeki bayan ‘ağabeyimi vurdular, yardım edin’ dedi. Ben önce gerçek silah değil diye düşündüm ama sonra gerçek silah olduğunu anladım” ifadelerine yer verdi.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, tutuklu sanık İ.A.’ya ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl hapis, ‘yaralama’ suçundan 2 bin TL adli para cezası, ‘ruhsatsız tabanca bulundurma’ suçundan da 1 yıl 8 ay hapis ve bin TL para cezası verildi. Tutuksuz sanık C.A.’da üzerine atılı suçlardan beraat etti.

Olay

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Bulvarı’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre Antalya’dan mahkeme için Kayseri’ye gelen Gökhan Özcan. (35), kız kardeşi İ.Ö. ile adliye çıkışında otomobilleri ile giderken İ.A.’nın silahlı saldırısına uğradı. Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Gökhan Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli İ.A., yakalanarak gözaltına alındı. İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İHA

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