Cinayet zanlısı ihraç asker çıktı

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşini görmeye giden İ.Ş. (51), eşinin ikamet ettiği apartmandaki bina görevlisinin eşi M.G.(36) ile arasında çıkan tartışma sonucu M.G.'yi(36) bıçaklayarak ağır yaraladı. M.G.(36) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

JANDARMA KARAKOLUNA TESLİM OLDU

Cinayet şüphelisi İ.Ş. (51), Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek Köşk Mahallesinde ikamet eden boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.(49)’u öldürmek için gittiğini ancak aynı binada ikamet eden bina görevlisinin eşi M.G.(36) isimli şahıs ile karşılaştığını ve kendisini engellemek isteyen M.G.(36) isimli şahsı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladığını beyan ederek teslim oldu. Şüpheli İ.Ş.(51) Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İHRAÇ ASKERİ PERSONEL OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın şüphelisi İ.Ş.'nin(51), Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 2018 Yılında 701 Sayılı KHK ile ihraç edilmiş Piyade Başçavuş olarak görev yapan askeri personel olduğu ortaya çıktı.