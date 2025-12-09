Cinayet zanlısı ihraç asker tutuklandı

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşini görmeye giden İ.Ş. (51), eşinin ikamet ettiği apartmandaki bina görevlisinin eşi M.G.(36) ile arasında çıkan tartışma sonucu M.G.'yi(36) bıçaklayarak ağır yaraladı. M.G.(36) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

JANDARMA KARAKOLUNA TESLİM OLDU

Cinayet zanlısı İ.Ş. (51), Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek Köşk Mahallesinde ikamet eden boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.(49)’u öldürmek için gittiğini ancak aynı binada ikamet eden bina görevlisinin eşi M.G.(36) isimli şahıs ile karşılaştığını ve kendisini engellemek isteyen M.G.(36) isimli şahsı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladığını beyan ederek teslim oldu. Cinayet zanlısı İ.Ş.(51) Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayın şüphelisi İ.Ş.'nin(51), FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 2018 Yılında 701 Sayılı KHK ile ihraç edilmiş Piyade Başçavuş olarak görev yapan askeri personel olduğu ortaya çıktı.

Cinayet zanlısı İ.Ş., ‘kesici aletle kasten öldürme’ suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.