Cinayet zanlısı yurtdışına kaçarken tırın gizli bölmesinde yakalandı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde bir kişiyi öldürdükten sonra kaçan şahıs, yurt dışına kaçmak üzere bindiği tırın gizli bölmesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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  • 09.03.2023 18:21
  • Güncelleme: 09.03.2023 20:14
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Cinayet zanlısı yurtdışına kaçarken tırın gizli bölmesinde yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Sarız ilçesinde bir kişiyi öldürdükten sonra kaçan şahıs, yurt dışına kaçmak üzere bindiği tırın gizli bölmesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 16 Kasım 2022’de ilçede meydana gelen olayda M.A., silahla ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayete karışan A.Ö.’yü Çağşak Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yapılan aramalarda ise olayda kullandığı değerlendirilen silahlar ele geçirildi.

Firar olan 2. şüpheli tırın gizli bölmesinde yakalandı

Cinayete karışan firari şüpheli H.E.’nin yakalanması için çalışmayı sürdüren ekipler, şahsın İstanbul’da olduğunu ve insan kaçakçıları vasıtasıyla yurtdışına çıkma arayışı içerisinde olduğunu tespit etti. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışmada, firari H.E.’nin tırın gizli bölmesinde Edirne’de bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan çıkmaya çalıştığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı tırda saklandığı bölmede yakalayarak gözaltına aldı.

İHA

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