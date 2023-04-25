Cinayete kurban giden veteriner hekim Lale, kabri başında anıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, geçen yıl mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

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  • 25.04.2023 13:30
  • Güncelleme: 25.04.2023 13:30
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Cinayete kurban giden veteriner hekim Lale, kabri başında anıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, geçen yıl mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Sorgun ilçesinde geçen yıl Nisan ayında mezbahada görev yaptığı sırada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale, Mehmetbeyli köy mezarlığındaki kabri başında dualarla anıldı. Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen anma programına Türk Veteriner Hekimler Birliği Genel sekreteri Prof. Dr. Murat Fındık, Veteriner Hekimler Derneği Genel Sekreteri Müşteba Binici ile çevre illerdeki Veteriner Hekimler Oda Başkanları ile veteriner hekim Volkan Lale’nin ailesi katıldı.

Veteriner Hekim Volkan Lale’yi ölümünün birinci yılında kabri başında andıklarını söyleyen Türk Veteriner Hekimler Birliği Genel sekreteri Prof. Dr. Murat Fındık, “Yozgat’a sınır bütün illerdeki oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri buradalar Zülal Amcamızın acısını, ailesinin acısını paylaşıyoruz. Meslek şehidimiz Volkan Lale bizim her yıl Nisan ayının son cumartesi günü Dünya Veteriner Hekimleri günü olarak kutlanmaktadır. Ama biz bu yıl birinci yıl itibariyle 25 Nisan tarihini Volkan Lale’yi anma günü olarak ilan ettik. Her yıl burada meslek kaybımızı, şehidimizi burada anarak bu hafta anma programını başlatmış olacağız. Bugün bunun ilk örneğini sergiliyoruz. Veteriner hekimler kamu hizmeti sunan bir meslek grubu. Maalesef bu kamu hizmetini sunarken şiddete uğrayabiliyorlar. Bu şiddet kaçınılmaz olarak artarak devam ediyor. Biz sağlık sınıfında yer alıyoruz. Şiddetin mağduruyuz, bunu dile getiriyoruz. Başka Volkan Lale’ler kaybedilmesin istiyoruz” dedi.

Veteriner Hekim Volkan Lale’nin babası Zülal Lale ise oğlunun katillerinin müebbet hapis cezası almasını istediklerini belirterek, “Katillerin içeriden çıkmasını istemiyoruz. Ömür boyu müebbet almalarını istiyorum. Benim tek dileğim bu ama içeriden çıkarlarsa bizim acımızı tekrar tazelerler. Biz devletimize güveniyoruz, hukukumuza güveniyoruz. Onların müebbet almasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

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