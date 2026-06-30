Cinayetle suçlanan baba ve 2 oğlu için istenen ceza belli oldu

Olay 18 Ocak 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada E.Ç., hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu olayın şüphelileri M.Ü. ve M.A.Ü. yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Tutuklanan şahıslar hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Çocuklarına yardım ettiği gerekçesiyle dava açılan baba A.Ü.'nün dosyası oğullarının davasıyla birleştirildi.

Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar M.Ü. ile M.A.Ü kardeşler, olay nedeniyle hayatını kaybeden E.Ç.'nin müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıkların babası tutuksuz sanık A.Ü. (48) duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı tutuklu sanıklar M.Ü. ve M.A.Ü.’nün ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklu sanıkların babası tutuksuz sanık A.Ü.’nün ise ‘Kasten öldürmeye yardım suçundan’ cezalandırılmasını talep etti.

E.Ç.’nin ağabeyi, “Baba ilk olarak ‘orada yoktum’ dedi. Sonra ‘oradaydım ama elimde değnek vardı’ dedi. Raporda silahtan bahsediliyor. Hepsinin de cezalandırılmalarını istiyorum” dedi.

E.Ç.’nin annesi ve babası ise, “Her üçünün de en ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi.

Müşteki avukatı da, “ E.Ç.’nin olay günü elinde silah olmadığı kameralarda sabittir. Elindeki barut izi bir gün önceki asker gecesinde meydana gelmişti. Sanıklar E.Ç.’nin peşindeydi. Kamera kayıtlarında mevcut. Baba tanıkken geliyordu. Sanık olunca gelmemektedir” diye belirtti.

Tutuklu sanık M.Ü., “O günden bir gün önce ateş edilince elde nasıl ateş artığı kalıyor. Olay günü asker gecesinden bahsediliyor. Olaydan bir gün önce mi barut izi kalmış, o gün mü karar veremiyorlar” diye belirtti.

Diğer tutuklu sanık M.A.Ü. de “Diyeceğim bir şey yok” dedi. Tutuksuz sanık A.Ü.’nün avukatı da, “Müvekkilim burada polis noktasındadır. Karşı taraftan tehditler edildiği için şu an burada yok. Talep edilirse hemen getirtebiliriz” dedi.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.