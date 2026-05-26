Çingene Kızı'nın çalınan kayıp parçası bulundu

‘Çingene Kızı’ mozaiği; Gaziantep iline bağlı Nizip ilçesinin 10 kilometre doğusunda bulunan Zeugma antik kentinde, 1998-1999 yıllarında Belkıs Harabelerinin kurtarılması sırasında bir villanın tabanının parçası olarak, üzerindeki sütunun kaldırılmasıyla bulunmuştur. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçalarından birinin bulunduğunu belirterek, “Gaziantep'imizin gözdesi Zeugma’nın simgesi ‘Çingene Kızı’ mozaiğinin kayıp parçalarından birini daha Amerika Birleşik Devletleri’nden ülkemize kazandırdık. Daha önce iadesini sağladığımız 12 panelin ardından, büyük kompozisyonun 13'üncü parçası da bilimsel çalışmalar ve diplomatik girişimler sonucunda yeniden ait olduğu topraklara döndü. Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki eserlerle stil ve kompozisyon açısından önemli benzerlikler taşıyan panel, yürütülen çalışmaların ardından ülkemize teslim edildi. Kültür varlıklarımızın izini dünyanın neresinde olursa olsun sürmeye, medeniyet mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.