Cıngı: 'AK Parti sosyolojideki hanedanlık teorisini çökertti'

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Murat Cahid Cıngı, sosyolojide 'hanedanlık teorisi' olarak bilinen teoriyi AK Parti'nin bitirdiğini söyledi. Cıngı, Kültepe'de devam eden kazılara ilişkin olarak da, 'Kültepe kazısını bitirmek için misyonu üstlendik' şeklinde konuştu.

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  • 13.05.2023 11:38
  • Güncelleme: 13.05.2023 12:58
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Cıngı: 'AK Parti sosyolojideki hanedanlık teorisini çökertti'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Murat Cahid Cıngı, sosyolojide “hanedanlık teorisi” olarak bilinen teoriyi AK Parti’nin bitirdiğini söyledi. Cıngı, Kültepe’de devam eden kazılara ilişkin olarak da, “Kültepe kazısını bitirmek için misyonu üstlendik” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Murat Cahid Cıngı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kayseri’de bazı hazinelerin halen yer altında olduğunu kaydeden Cıngı, “Elimizde Kültepe Kaniş gibi bir mücevher var. Yıllardır o mücevherin üzerinde oturduk ama bir türlü parlatıp da değerlendiremiyoruz. Büyükşehir belediyemizi tablet müzesi oluşturuyor. Çok güzel bir müze olacak. Şehrimizde halen bazı hazineler yer altında. Bakanlığın kazı izni vermesi ve oraya heyet tahsis etmesi gerekiyor. Nasıl ki Kültepe’de çalışmalar arkeologlar tarafından 75 yıldır devam ediyorsa, bu da ödeneksizlikle alakalı. Fikri hoca, “bana ödeneği versinler, burayı 2 yılda bitireyim” diyor. O ödeneğin çıkartılması lazım. Burada işin güzel kısmı, şuanda Karum kısmını kazdık. 75 yıldır evlerin bulunduğu, ticaretin yapıldığı yeri kazdık. Diğer tarafta Kültepe var. bir hocayla konuştuk, “burası kazılırsa şehrin tarihi 10 bin yıla gider” dedi. Orası tepe halinde duruyor, koruma altında. Oranın kazısına başlanacak. Bu misyonu üstlenmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.

"AK Parti sosyolojideki hanedanlık teorisini çökertti"

AK Parti’nin sosyolojideki hanedanlık teorisini çürüttüğünü söyleyerek, “Günlük program yapıldıktan sonra her yere ulaşmaya çalıştık. Organizeden tutunda, mahallelerimize kadar her yere gitmeye gayret ettik. Çok önemli geri beslemeler aldık. Benim toplam kanaatim 30 yıldır gündem oluşturan bir siyasi liderin halen bu kadar sevgiye mazhar olması dünya tarihinde var mıdır. Türkiye’de biz bunu yaşamadık. 2002 seçimlerinde iktidar partisi yüzde 1-2’lik oylarla diskalifiye oldu. İbnu Haldun’un teorisine göre her zaman merkezde birisi güçlenir. Hanedan teorisi diye geçer bu. Avrupa kitaplarında da bu okutuluyor. Daha sonra çevreden bir kabile güçlenmeye başlar ve yönetime gelir. Sosyolojide bu önemli bir teoridir. Bu kadar icraat var. Bu kadar badireler atlatılmış. Parti kapatılma davaları açılmış, 17/25 Aralık operasyonları, bakanlara yapılan operasyonlar, kalkışma, pandemi, deprem yaşanılmış. Halen insanlar AK Parti’den geldiğimizi duyunca “Allah benim ömrümden alsın, onun ömrüne koysun” diye dua edebiliyor. Dolayısıyla AK Parti hanedanlık teorisini çökertti” diye konuştu.

İHA

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