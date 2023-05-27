Cıngı'dan 'sandığa gidin' çağrısı

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, vatandaşlara yarın yapılacak seçim öncesinde 'sandığa gidin' çağrısında bulunarak, '28 Mayıs seçimi ülkemizde Cumhurbaşkanlığı sisteminin oturması açısından çok stratejik bir öneme sahip' dedi.

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  • 27.05.2023 10:39
  • Güncelleme: 27.05.2023 12:25
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Cıngı'dan 'sandığa gidin' çağrısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, vatandaşlara yarın yapılacak seçim öncesinde ‘sandığa gidin’ çağrısında bulunarak, “28 Mayıs seçimi ülkemizde Cumhurbaşkanlığı sisteminin oturması açısından çok stratejik bir öneme sahip” dedi.

İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine değindi. Vatandaşlara çağrıda bulunan Cıngı, “14 Mayıs’ta milletimiz AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na teveccühünü gösterdi. Bizleri milletvekili olarak seçti. İnşallah bundan sonra şehrimize çok farklı boyutlarda hizmet etmeye çalışacağız. 28 Mayıs seçimi de ülkemizde Cumhurbaşkanlığı sisteminin oturması açısından çok stratejik bir öneme sahip. Çok şükür 14 Mayıs’ta da vatandaşlarımız rekor bir katılımla demokrasinin bir örneğini verdiler. Herkes sandığa gitti ve kendi görüşünü sandığa yansıttı. İnşallah biz özellikle AK Parti seçmenleri dahil olmak üzere tüm seçmenleri sandığa davet ediyoruz. ’Nasıl olsa kazandık’ gibi bir rehavete kapılmadan herkesin sandığa gidip demokratik hakkı olan vatandaşlık görevini yerine getirmesini talep ediyoruz. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve iyi idare edilmesi için herkesin bir yarım saatini bu güzel ülkeye hediye etmesi gereklidir diye düşünüyorum. Ümit ediyoruz ki Cumhurbaşkanımız önümüzdeki dönemde koltuğa oturarak ülkemizin idaresinde direksiyon başında istikrarı devam ettirecek. Çok daha güzel günlere istikrar yönünde de vatandaşlarımız oy kullanacaktır” ifadelerini kullandı.

Cıngı, “Muhalefet cephesindeki terör sıkıntısı, terör örgütüyle olan irtibatı, şu anda neredeyse 3 haneli rakamlara inmiş dağdaki teröristlerin meydanlara taşınması, PKK’nın tekrar halkımızın gündemine gelmesi açısından çok büyük risk teşkil ediyor. Kendi İHA’mızla, SİHA’mızla, muharebe uçaklarımızla kazanmış olduğumuz zaferleri tekrar geriye döndürüp ülkemizi terör belasıyla baş başa bırakmamız açısından da çok önemli. Ümit ediyoruz Cumhurbaşkanımız yine çok açık farkla kazanacak ve ülkemiz tekrar istikrarlı bir şekilde yönetilerek dünya sathındaki kalitesini ve refahını yükselterek yoluna devam edecek” ifadelerine yer verdi.

İHA

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