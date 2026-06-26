Cıngı'dan Avrupa Konseyi'nde Rum Milletvekiline sert tepki: 'FETÖ bir hareket değil, terör örgütüdür'

Milletvekili Cıngı, “Görünen o ki raportör büyük ölçüde FETÖ yayınlarını ve kaynaklarını esas aldı. Gelin, kavramları doğru adlandıralım. FETÖ bir hareket değildir; FETÖ, askeri bir darbe girişimiyle Türkiye'nin anayasal düzenini yıkmaya teşebbüs eden, TBMM’yi bombalayan, 15 Temmuz 2016’da demokrasiyi savunmak için darbecilere karşı duran 250'den fazla insanı öldüren ve binlerce masum vatandaşı yaralayan bir terör örgütüdür. Bu Meclis’in elleri, masum insanların kanına dolaşmış olanların değil, demokrasiyi savunurken hayatını kaybedenlerin yanında durması gerektiğine inanıyorum” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Fransa’nın Strasbourg şehrinde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu’na katıldı. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Rum Milletvekili’ne tepkide bulundu. FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Milletvekili Cıngı, “Değerli meslektaşlarım, ilk olarak raporun Türkiye'ye ilişkin tek taraflı değerlendirmeleri reddediyorum. Görünen o ki raportör büyük ölçüde FETÖ yayınlarını ve kaynaklarını esas aldı. Gelin, kavramları doğru adlandıralım. FETÖ bir hareket değildir; FETÖ, askeri bir darbe girişimiyle Türkiye'nin anayasal düzenini yıkmaya teşebbüs eden, TBMM’yi bombalayan, 15 Temmuz 2016’da demokrasiyi savunmak için darbecilere karşı duran 250'den fazla insanı öldüren ve binlerce masum vatandaşı yaralayan bir terör örgütüdür. Bu Meclis’in elleri, masum insanların kanına dolaşmış olanların değil, demokrasiyi savunurken hayatını kaybedenlerin yanında durması gerektiğine inanıyorum. Aslında beni asıl şaşırtan şey bu raporun söylediklerinden ziyade söylemedikleridir. Rapor, sınırları aşan baskılardan etraflıca bahsediyor. Ne var ki İsrail’e gelince sessizliğe gömülüyor. Bugün dünyanındört bir yanında insanlar Gazze'de yaşanan soykırıma karşı seslerini yükselttikleri için ağır bedeller ödemektedir. Francesca Albanese, Mark Ruffalo, Anwar El Ghazi, Steve Bell ise yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Sayısız sanatçı, sporcu, aktivist, akademisyen, öğrenci, siyasetçi, gazeteci ve hatta sıradan vatandaş İsrail tarafından tehdit edildlmiş, sindirilmeye çalışılmış ve yaptırımlara maruz bırakılmıştır. Son olarak, Gazze’ye insanların umudunu ve vicdanını taşıyan Global Sumud Filosu’na uluslararası sularda el konulmuş, gemide bulunan insan hakları savunucuları İsrail askerleri tarafından kaçırılmış, gözaltına alınmış, kötü muameleye maruz bırakılmış, darbedilmiş ve aşağılanmıştır.

Değerli meslektaşlarım, eğer sınırları aşan baskıyla mücadele etmekte gerçekten kararlıysak, yaklaşımımız evrensel, ilkeli ve tutarlı olmalıdır. Hiçbir devlete farklı muamele yapılmamalı, hiçbir mağdur siyasi mülahazalar nedeniyle göz ardı edilmemelidir. Teşekkür ederim” şeklinde konuştu.