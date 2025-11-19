Cıngı'dan teşekkür: Erciyes, dünyanın en iyi kayak merkezleri arasında gösterildi

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Erciyes Kayak Merkezi’nin uluslararası başarılarını kamuoyuyla paylaştı.

Dünyanın en prestijli kış turizmi yayınlarından “Snow Magazine” tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan listede, dünyada en fazla rağbet gören ve gidilmesi tavsiye edilen 25 büyük kayak merkezi arasında Türkiye’den yalnızca Erciyes’e yer verildiğini belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Bilindiği üzere Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye’nin en büyük ve en fazla ziyaretçi çeken kış turizmi merkezi olarak faaliyetlerini yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay yayınlanan, dünyanın en meşhur kış turizmi dergilerinden “Snow Magazine” de dünyada en fazla rağbet gören ve gidilmesini tavsiye ettiği 25 büyük kayak merkezi içerisinde Türkiye’den sadece Erciyes’e yer verdi ve bütün dünya insanlığına Erciyes’i ziyaret etmelerini, orada kayak yapmalarını tavsiye etti.Bu başarıda emeği olan, özellikle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm çalışanlar olmak üzere dağın Avrupai bir şekilde işletmesini sağlayan Kayseri Erciyes AŞ’ye ve o dağa yatırım yaparak insanlara hizmet üreten otelcimize, restoranımıza, bütün emeği geçenlere ben de teşekkür ediyor, ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerinde bulundu.