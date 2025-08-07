Cıngı: 'Kayseri mozarellası diye bir tabir duyarsanız şaşırmayın'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, 20 gün önce gerçekleştirilen Kayseri Mandacılık Çalıştayı’nın ardından, Develi’ye ziyarette bulundu. Milletvekili Cıngı; “Yaklaşık 20 gün önce yaptığımız Kayseri ‘de Mandacılık Çalıştayı neticesinde ilimizde manda yetiştiriciliği yapılan bölgelerin en önemlilerinden Develi’deyiz. ERÜ Veterinerlik Fakültesi dekanı ve 8 hocamız, Kayseri Tarım ve Orman Müdürümüz, Develi Belediye Başkanımız ve ilçe Başkanımız, Birlik Başkanımız ile Soysallı, Çayırözü ve Sindelhöyük’teki manda çiftliklerimizi ziyaret ederek yetiştiricilerimizin problemlerini not ediyoruz. Emsalsiz besin değerine sahip manda ürünlerini katma değer yükleyerek hem yurtiçine pazarlamamız hem de üreticimizi ihracata kanalize etmemiz gerekiyor. Bunu kısa-orta-uzun vadeli hedefleri olan bir proje mantığı içinde yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde Kayseri mozarellası diye bir tabir duyarsanız şaşırmayın” ifadelerini kullandı.