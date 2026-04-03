Cıngı 'Kayseri, sosyal konut ve şehirleşmede Türkiye'de örnek bir il olarak gösterilmiştir'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM’de Kayseri’ye son 23 yılda yapılan kamu yatırımlarını konu alan basın toplantısının ikinci bölümünü gerçekleştirdi. Cıngı, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 19 trilyon liralık 2026 bütçesinin eğitime yaklaşık 3 trilyon liralık kısmı ayrılmış, tarıma 1 trilyon lira, doğrudan yatırım harcamalarına ise yaklaşık 1,5 trilyon lira tahsis edilmişti. Tabii Kayseri de bu geçtiğimiz yıllar içerisinde merkezi bütçeden 500 milyar liralık bir kamu yatırımı aldı ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarıyla birlikte Kayseri’de de Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kalkınma atılımı hayata geçirilerek yaşayan Kayseri’de bulunan hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak, konfor alanlarını artıracak çok önemli işlere imza atıldı” şeklinde konuştu.



Eğitim alanında önemli bir dönüşüm yaşandığını belirten Cıngı, "Eğitim başlığına baktığımız zaman AK Parti iktidarları döneminde Kayseri’de eğitim alanında binlerce yeni derslik kazandırıldı, mevcut okul binaları baştan sona yenilendi ve eğitim yapısı, altyapısı tamamen çok modern bir kimliğe kavuştu.2002 yılıyla 2024-2025 eğitim yılı arasındaki farklara bakacak olursak Öğrenci sayısı ortaöğretimde 240 binden 330 bine yükseldi. Yani yüzde 50’lik bir artış sağlandı. Derslik sayısı iki katından fazla arttı; 6 bin 900’den 14 bine çıktı. Öğretmen sayısı ise neredeyse üç kat artarak 9 bin 700’den 24 bine ulaştı. Okul sayısı da 713’ten yaklaşık iki kat artışla 1164’e yükseltildi.2025 yılı devlet yatırım programı kapsamında toplamda 700 milyon lira yatırım planlandı ve yatırım kapsamında toplam 4 projede 72 dersliğin inşasına devam edildi. 500 milyon lira üzerinde yatırımla 72 milyon adet ücretsiz ders kitabı da dağıtılmış oldu” İfadelerini kullandı.

“SOSYAL KONUT VE ŞEHİRLEŞMEDE KAYSERİ, TÜRKİYE’DE ÖRNEK BİR İLDİR”

Şehirleşme alanındaki yatırımlara da değinen Cıngı, "Sosyal konut ve şehirleşmede de Kayseri, Türkiye’de örnek bir il olarak gösterilmiştir. Güçlü belediye faaliyetleri Kayseri’nin her zaman her yerde dikkat çekmiştir. Şehir ve şehirleşme alanında yine Bakanlığımızın destekleriyle Kayseri’de bugüne kadar TOKİ tarafından yapılan 24 bin konut hak sahiplerine teslim edilmiş bulunmaktadır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında da Kayseri’de toplam 7.562 konutun hak sahipleri belirlenmiştir. İnşaat sürecinin tamamlanmasıyla da hemşehrilerimize inşallah teslim edilecektir. Sosyal devlet anlayışının kamu yatırımlarıyla şekillendiği ilimizde sosyal konut çalışmaları hız kesmeden, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin istifadesine sunulmaya da devam edecektir” şeklinde konuştu.