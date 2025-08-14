Cıngı: 'Tercihlerinde Kayseri'yi seçen öğrenciler asla pişman olmayacaklar'

  • Haberler
AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, üniversite tercihi yapacak gençler için Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Milletvekili Cıngı: 'Kayseri'deki 5 üniversitemizden birisini tercih eden öğrenciler, hem Kayseri'de öğrenci olmaktan hem de kaliteli bir üniversitede okumuş olmaktan asla pişman olmayacaklar' dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, üniversite tercihi yapacak gençler için TBMM basın toplantısında açıklamalarda bulunarak Kayseri’deki üniversiteler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Milletcekili Cıngı: “Üniversite tercihi yapacak gençler. Sizler için TBMM’de yaptığım basın toplantısının özetini son kararınızı vermeden lütfen bir kez daha dinleyin. Sırf okumuş olmak için üniversite okumayın. Bir idealiniz yoksa, vakit çok geç olmadan lise sonrası bir mesleğe yönelin. Açık Öğretim Fakültesi okurken hem ülkemizin reel sektörüne hizmet edin, hem para kazanmaya başlayın hem de fakülte diplomasını edinin. Üniversite ideali olan kardeşlerimiz de Kayserimizi ve her biri birbirinden değerli Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak 5 üniversitemizden birisini tercih ederse hem Kayseri’de öğrenci olmaktan hem de kaliteli bir üniversitede okumuş olmaktan asla pişman olmayacaklar. Allah hepinizin hakkında hayırlısını versin” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

