Bu kapsamda KAYMEK Sümer Tesisleri’nde verilen ücretsiz çini kursları, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yeniden canlandırıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerler, hem geleneksel teknikleri öğreniyor hem de kültürel mirasa sahip çıkmanın bilincini kazanıyor.

18 yıldır Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesinde çini eğitmenliği yapan Şemsi Yiğit Torun, kurslarda 13. yüzyıldan günümüze uzanan klasik çini tekniklerinin birebir uygulandığını belirterek, “Çini bizim sanatımız olduğu için kursiyerlerimize bu sanata sahip çıkmamız gerektiğini her zaman vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Suzan Erdoğan ise uzun yıllardır çini sanatıyla ilgilendiğini belirterek KAYMEK’in sunduğu ortamdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, kursların hem sanatsal hem de sosyal açıdan önemli katkılar sağladığını ifade etti. Bir diğer kursiyer Mehmet Türkyılmaz da bu imkânı sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, verilen hizmetlerin değerine dikkat çekti.