Cinsel içerikli paylaşım yapan 102 sosyal medya hesabına erişim engeli
Kayseri'de siber polislerin internet ortamında yürütmüş olduğu çalışmalar sonucunda cinsel içerikli paylaşım yapan 102 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında internet ortamında yürütmüş olduğu çalışmalar sonucunda;
Çocukların erişebileceği, cinsel içerikli ve müstehcen görüntü paylaşımı yapan 102 sosyal medya hesabına ve 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' gereğince 600 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.