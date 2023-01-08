Cinsel istismar suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda cinsel istismar suçundan 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

PAYLAŞ
  • 08.01.2023 18:26
  • Güncelleme: 09.01.2023 10:11
  • 26
Cinsel istismar suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda cinsel istismar suçundan 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik Melikgazi ilçesi Gesi Fatih mahallesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hakkında ’Cinsel İstismar’ suçundan 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. yakalandı.

İşlemleri tamamlanan F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cardoso 5. golünü attı

Cardoso 5. golünü attı

Kayserispor galibiyet alamıyor

Kayserispor galibiyet alamıyor

Efeler Ligi: Develi Belediyespor: 0- Halkbank: 3

Efeler Ligi: Develi Belediyespor: 0- Halkbank: 3

Düğünde rastgele ateş açıldı, 1 kişi ağır yaralandı

Düğünde rastgele ateş açıldı, 1 kişi ağır yaralandı

Oto servisinde yangın çıktı, 10 araç alev alev yandı

Oto servisinde yangın çıktı, 10 araç alev alev yandı

Kayserispor: 2-1 mağlup oldu

Kayserispor: 2-1 mağlup oldu

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

4
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

5
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

6
İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: 'Partimizi daha ileriye taşımak için adayım'

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: “Partimizi daha ileriye taşımak için adayım”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 bin yıllık yeraltı mağaralarında defineci tahribatı

2 bin yıllık yeraltı mağaralarında defineci tahribatı

Ağaç İşleri'nde yüksekten düşen kişi yaralandı

Ağaç İşleri’nde yüksekten düşen kişi yaralandı

DAHA FAZLA
Ağaçtan düşen muhtar yaşamını yitirdi

Ağaçtan düşen muhtar yaşamını yitirdi

Hukukçu Ünalmış, CHP Kayseri İl Başkanlığına aday oldu

Hukukçu Ünalmış, CHP Kayseri İl Başkanlığına aday oldu

Kayseri'de maganda kurşunundan hayatını kaybetti

Kayseri'de maganda kurşunundan hayatını kaybetti

Kayseri'de sis etkili oldu

Kayseri'de sis etkili oldu

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'tan 'ruhsuz' göndermesi

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'tan 'ruhsuz' göndermesi